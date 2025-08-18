28
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
14
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
صرير الأسنان عند الأطفال.. عادة مزعجة لكن!
Lebanon 24
18-08-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعاني الكثير من الأطفال من عادة صرير الأسنان، أو ما يُعرف طبيًا بـ"الصرير الليلي"، خاصة أثناء النوم، الأمر الذي يثير قلق الأهل عند سماع صوت الاحتكاك بين الأسنان. لكن الخبراء يؤكدون أن هذه الحالة غالبًا ما تكون غير ضارة وتزول تلقائيًا مع بلوغ الطفل سن السادسة.
Advertisement
ووفقًا لموقع "بيرنتس" المتخصص بصحة الأم والطفل، يحدث صرير الأسنان عادة خلال مرحلة النوم الحالم (REM) نتيجة انقباض عضلات الفك بشكل لا إرادي، ما يؤدي إلى احتكاك الأسنان وإصدار صوت صرير قد يكون مسموعًا.
وتشير
الأكاديمية الأميركية
لطب الأطفال إلى أن نسبة الإصابة بهذه الحالة تتراوح بين 14% و17%، ويمكن أن تبدأ بمجرد ظهور الأسنان اللبنية. كما أن الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) أو متلازمة داون أكثر عرضة للإصابة.
رغم أن الصرير لا يشكّل خطورة كبيرة على الأسنان اللبنية، إلا أن استمراره قد يؤدي إلى تآكل الأسنان أو مشاكل في اللثة والفك. لذا ينصح الأطباء الأهل بمراقبة أعراض مثل حساسية الأسنان، آلام الوجه، أو اضطرابات النوم، والتوجه لطبيب الأسنان إذا ظهرت هذه العلامات.
أما عن أسبابه، فهي غير مفهومة تمامًا، لكن يُرجّح أن تكون مرتبطة بالتوتر والقلق، أو اضطرابات النوم مثل انقطاع النفس الليلي، إضافة إلى آلام التسنين أو التهابات الأذن، وأحيانًا مشاكل في إطباق الأسنان.
وفي حال كان الصرير مزعجًا لمن يشارك الطفل غرفة النوم، ينصح الخبراء باستخدام أجهزة الضوضاء البيضاء أو تغيير مكان النوم، بينما تستدعي الحالات المزمنة تدخّلًا طبيًا وربما إجراء دراسة لنوم الطفل.
(Parents)
مواضيع ذات صلة
غوتيريش: الأمم المتحدة سترفع الصوت عند كل فرصة لكن الكلمات لا تطعم الأطفال الجائعين
Lebanon 24
غوتيريش: الأمم المتحدة سترفع الصوت عند كل فرصة لكن الكلمات لا تطعم الأطفال الجائعين
19/08/2025 00:18:32
19/08/2025 00:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
التسول المتفشي في لبنان: من ظاهرة اجتماعية إلى آفة مزعجة
Lebanon 24
التسول المتفشي في لبنان: من ظاهرة اجتماعية إلى آفة مزعجة
19/08/2025 00:18:32
19/08/2025 00:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أسباب الصرع عند الأطفال والمراهقين
Lebanon 24
إليكم أسباب الصرع عند الأطفال والمراهقين
19/08/2025 00:18:32
19/08/2025 00:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
كان أصحابها يقومون بحركات بهلوانية.. مصادرة سيارات ودراجة نارية مزعجة
Lebanon 24
كان أصحابها يقومون بحركات بهلوانية.. مصادرة سيارات ودراجة نارية مزعجة
19/08/2025 00:18:32
19/08/2025 00:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
صحة
متفرقات
تابع
قد يعجبك أيضاً
"سن في العين".. جراحة نادرة تعيد البصر لامرأة بعد 10 سنوات من العمى
Lebanon 24
"سن في العين".. جراحة نادرة تعيد البصر لامرأة بعد 10 سنوات من العمى
16:30 | 2025-08-18
18/08/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة المرتفعة تُفقد الجسم شهيته.. وهكذا نعيدها!
Lebanon 24
الحرارة المرتفعة تُفقد الجسم شهيته.. وهكذا نعيدها!
16:00 | 2025-08-18
18/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"بوتوكس طبيعي".. هذا ما يفعله زيت بذور الرمان ببشرتك!
Lebanon 24
"بوتوكس طبيعي".. هذا ما يفعله زيت بذور الرمان ببشرتك!
16:00 | 2025-08-18
18/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الشاي.. مشروب صحي قد يتحول إلى ضرر بسبب عادات خاطئة
Lebanon 24
الشاي.. مشروب صحي قد يتحول إلى ضرر بسبب عادات خاطئة
09:58 | 2025-08-18
18/08/2025 09:58:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى لمرضى السكري.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
بشرى لمرضى السكري.. إليكم هذا الخبر
08:17 | 2025-08-18
18/08/2025 08:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
Lebanon 24
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
11:18 | 2025-08-18
18/08/2025 11:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار وسقوط إصابات في طريق الجديدة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
إطلاق نار وسقوط إصابات في طريق الجديدة.. إليكم التفاصيل
10:03 | 2025-08-18
18/08/2025 10:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. 150 دولاراً ستُدفع في هذا الموعد
Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. 150 دولاراً ستُدفع في هذا الموعد
06:36 | 2025-08-18
18/08/2025 06:36:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهم "بالسرقة".. ضجة كبيرة بسبب أغنية فضل شاكر "إلا وأنا معاك" فما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مُتهم "بالسرقة".. ضجة كبيرة بسبب أغنية فضل شاكر "إلا وأنا معاك" فما القصة؟ (فيديو)
04:51 | 2025-08-18
18/08/2025 04:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هو رجل أعمال.. داليدا خليل تدخل القفص الذهبي في هذا الموعد
Lebanon 24
هو رجل أعمال.. داليدا خليل تدخل القفص الذهبي في هذا الموعد
03:47 | 2025-08-18
18/08/2025 03:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:30 | 2025-08-18
"سن في العين".. جراحة نادرة تعيد البصر لامرأة بعد 10 سنوات من العمى
16:00 | 2025-08-18
الحرارة المرتفعة تُفقد الجسم شهيته.. وهكذا نعيدها!
16:00 | 2025-08-18
"بوتوكس طبيعي".. هذا ما يفعله زيت بذور الرمان ببشرتك!
09:58 | 2025-08-18
الشاي.. مشروب صحي قد يتحول إلى ضرر بسبب عادات خاطئة
08:17 | 2025-08-18
بشرى لمرضى السكري.. إليكم هذا الخبر
03:12 | 2025-08-18
خلافاً لما هو معتقد.. المانغو مفيد لمرضى السكري!
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
19/08/2025 00:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
19/08/2025 00:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
19/08/2025 00:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24