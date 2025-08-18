Advertisement

صحة

صرير الأسنان عند الأطفال.. عادة مزعجة لكن!

Lebanon 24
18-08-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1406185-638911420226714907.png
Doc-P-1406185-638911420226714907.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعاني الكثير من الأطفال من عادة صرير الأسنان، أو ما يُعرف طبيًا بـ"الصرير الليلي"، خاصة أثناء النوم، الأمر الذي يثير قلق الأهل عند سماع صوت الاحتكاك بين الأسنان. لكن الخبراء يؤكدون أن هذه الحالة غالبًا ما تكون غير ضارة وتزول تلقائيًا مع بلوغ الطفل سن السادسة.
Advertisement

ووفقًا لموقع "بيرنتس" المتخصص بصحة الأم والطفل، يحدث صرير الأسنان عادة خلال مرحلة النوم الحالم (REM) نتيجة انقباض عضلات الفك بشكل لا إرادي، ما يؤدي إلى احتكاك الأسنان وإصدار صوت صرير قد يكون مسموعًا.

وتشير الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال إلى أن نسبة الإصابة بهذه الحالة تتراوح بين 14% و17%، ويمكن أن تبدأ بمجرد ظهور الأسنان اللبنية. كما أن الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) أو متلازمة داون أكثر عرضة للإصابة.

رغم أن الصرير لا يشكّل خطورة كبيرة على الأسنان اللبنية، إلا أن استمراره قد يؤدي إلى تآكل الأسنان أو مشاكل في اللثة والفك. لذا ينصح الأطباء الأهل بمراقبة أعراض مثل حساسية الأسنان، آلام الوجه، أو اضطرابات النوم، والتوجه لطبيب الأسنان إذا ظهرت هذه العلامات.

أما عن أسبابه، فهي غير مفهومة تمامًا، لكن يُرجّح أن تكون مرتبطة بالتوتر والقلق، أو اضطرابات النوم مثل انقطاع النفس الليلي، إضافة إلى آلام التسنين أو التهابات الأذن، وأحيانًا مشاكل في إطباق الأسنان.

وفي حال كان الصرير مزعجًا لمن يشارك الطفل غرفة النوم، ينصح الخبراء باستخدام أجهزة الضوضاء البيضاء أو تغيير مكان النوم، بينما تستدعي الحالات المزمنة تدخّلًا طبيًا وربما إجراء دراسة لنوم الطفل.
 
(Parents)
 
مواضيع ذات صلة
غوتيريش: الأمم المتحدة سترفع الصوت عند كل فرصة لكن الكلمات لا تطعم الأطفال الجائعين
lebanon 24
19/08/2025 00:18:32 Lebanon 24 Lebanon 24
التسول المتفشي في لبنان: من ظاهرة اجتماعية إلى آفة مزعجة
lebanon 24
19/08/2025 00:18:32 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم أسباب الصرع عند الأطفال والمراهقين
lebanon 24
19/08/2025 00:18:32 Lebanon 24 Lebanon 24
كان أصحابها يقومون بحركات بهلوانية.. مصادرة سيارات ودراجة نارية مزعجة
lebanon 24
19/08/2025 00:18:32 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:30 | 2025-08-18
16:00 | 2025-08-18
16:00 | 2025-08-18
09:58 | 2025-08-18
08:17 | 2025-08-18
03:12 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24