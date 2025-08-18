الحرارة المرتفعة تُفقد الجسم شهيته.. وهكذا نعيدها!

Advertisement

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يلاحظ الكثيرون انخفاضًا في شهيتهم للطعام، وهو أمر طبيعي بحسب خبراء التغذية، حيث يوجّه الجسم طاقته نحو تنظيم حرارته الداخلية بدلاً من التركيز على عملية الهضم.تقول أخصائية التغذية ولاء لـ"إرم نيوز" إن بذل المجهود في الصيف يعزز من كبح الشهية ويؤدي أحيانًا إلى اضطرابات هضمية مثل الإمساك أو حرقة المعدة. كما أن التعرق المفرط يتسبب في فقدان السوائل والأملاح، ما يزيد من الشعور بالخمول والإرهاق.وتوضح الأخصائية أن الأطعمة الغنية بالبروتين تجعل الجسم يشعر بالحرارة أكثر، لذلك يميل الناس في الصيف إلى تناول الأطعمة الباردة والصحية مثل الفواكه والعصائر الطبيعية، التي يكون تأثيرها الحراري أقل.وللتغلب على فقدان الشهية، توصي أبو بالتركيز على شرب كميات كافية من الماء، وتناول وجبات صغيرة وخفيفة موزعة على مدار اليوم لتفادي التخمة. كما تنصح بالإكثار من الأطعمة المرطبة والغنية بالماء مثل الخيار والخس والبطيخ والعنب والمشمش.في المقابل، تحذر من الإفراط في تناول الأطعمة الجاهزة الغنية بالدهون المهدرجة والتوابل الحارة، مؤكدة أن العوامل النفسية تلعب أيضًا دورًا في فقدان الشهية خلال الصيف بسبب التوتر وقلة الراحة الناتجة عن ارتفاع الحرارة.وتلفت الأخصائية إلى أهمية مراقبة الشهية لدى الأطفال وكبار السن بشكل خاص، وتعويض النقص الغذائي عبر تناول كميات صغيرة من الطعام بشكل منتظم، مع الاهتمام بالسوائل والأطعمة المرطبة.