صحة

تعرف على أسرار الكزبرة الطبية والغذائية

Lebanon 24
19-08-2025 | 04:12
الكزبرة (بالإنجليزية: Coriander) هي نبات عطري ينتمي إلى عائلة الخيمية، وتستخدم أوراقها الخضراء الطازجة وبذورها المجففة على نطاق واسع في الطهي والطب التقليدي، سواء في المطبخ العربي أو الآسيوي أو اللاتيني. لكنها ليست مجرد نكهة مميزة، بل تحمل الكزبرة كنزًا من الفوائد الصحية المذهلة.
فوائد الكزبرة الصحية
تحسين الهضم

تحتوي الكزبرة على مركبات تعزز إفراز الإنزيمات الهاضمة، مما يساعد في تخفيف عسر الهضم، والانتفاخ، والغازات. وهي مفيدة لمن يعانون من القولون العصبي.

تنظيم مستويات السكر في الدم

أشارت بعض الدراسات إلى أن مستخلص بذور الكزبرة قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، مما يجعلها مفيدة لمرضى السكري من النوع الثاني، لكن تحت إشراف طبي.

مضادة للالتهابات

تحتوي على مضادات أكسدة مثل الكيرسيتين، التي تساهم في مكافحة الالتهابات المزمنة المرتبطة بأمراض مثل القلب والسكري والتهاب المفاصل.

خفض الكوليسترول

أظهرت أبحاث أن الكزبرة قد تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يدعم صحة القلب.

تعزيز المناعة

تحتوي على فيتامينات مثل فيتامين C و A، إلى جانب الزنك ومركبات مضادة للبكتيريا، مما يعزز جهاز المناعة ويقاوم العدوى.

تنقية الجسم من السموم

الكزبرة معروفة بقدرتها على دعم الكبد والكلى في عملية إزالة السموم والمعادن الثقيلة من الجسم، خاصة الزئبق والرصاص.

تحسين صحة الجلد

بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا والالتهاب، تُستخدم الكزبرة في تهدئة مشاكل الجلد مثل حب الشباب والإكزيما.
 
