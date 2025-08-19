تعرف على أسرار الكزبرة الطبية والغذائية

Advertisement

الكزبرة (بالإنجليزية: Coriander) هي نبات عطري ينتمي إلى عائلة الخيمية، وتستخدم أوراقها الخضراء الطازجة وبذورها المجففة على نطاق واسع في الطهي والطب التقليدي، سواء في المطبخ العربي أو الآسيوي أو اللاتيني. لكنها ليست مجرد نكهة مميزة، بل تحمل الكزبرة كنزًا من الفوائد الصحية المذهلة.فوائد الكزبرة الصحيةتحسين الهضمتحتوي الكزبرة على مركبات تعزز إفراز الإنزيمات الهاضمة، مما يساعد في تخفيف عسر الهضم، والانتفاخ، والغازات. وهي مفيدة لمن يعانون من القولون العصبي.تنظيم مستويات السكر فيأشارت بعض الدراسات إلى أن مستخلص بذور الكزبرة قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، مما يجعلها مفيدة لمرضى من النوع الثاني، لكن تحت إشراف طبي.مضادة للالتهاباتتحتوي على مضادات أكسدة مثل الكيرسيتين، التي تساهم في مكافحة الالتهابات المزمنة المرتبطة بأمراض مثل القلب والسكري والتهاب المفاصل.خفضأظهرت أبحاث أن الكزبرة قد تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يدعم صحة القلب.تعزيز المناعةتحتوي على فيتامينات مثل فيتامين C و A، إلى جانب الزنك ومركبات مضادة للبكتيريا، مما يعزز جهاز المناعة ويقاوم العدوى.تنقية الجسم من السمومالكزبرة معروفة بقدرتها على دعم الكبد والكلى في عملية إزالة السموم والمعادن الثقيلة من الجسم، خاصة الزئبق والرصاص.تحسين صحة الجلدبفضل خصائصها المضادة للبكتيريا والالتهاب، تُستخدم الكزبرة في تهدئة مشاكل الجلد مثل حب الشباب والإكزيما.