صحة

اكتشاف "زر فصل الذكريات" في الدماغ.. ثورة علمية قد تغيّر فهم الذاكرة

Lebanon 24
19-08-2025 | 11:30
Doc-P-1406582-638912245463435823.png
Doc-P-1406582-638912245463435823.png photos 0
كشفت دراسة حديثة عن وظيفة مذهلة لمنطقة صغيرة في جذع الدماغ تُعرف بـ"البقعة الزرقاء"، إذ تبيّن أنها تعمل كـ"مفتاح إعادة ترتيب الذكريات"، ما يساعد على فصل الأحداث عن بعضها وتخزينها كذكريات مستقلة.

البحث الذي قاده علماء من جامعتي كاليفورنيا في لوس أنجلوس وكولومبيا، اعتمد على تجارب أجريت على 36 متطوعًا شاهدوا سلسلة صور ترافقها نغمات صوتية مختلفة. وعندما تغيّرت النغمة أو الجهة (يمين/يسار)، نشطت البقعة الزرقاء بشكل ملحوظ، ما اعتبره العلماء إشارة إلى أن الدماغ يقرّر في هذه اللحظة نهاية ذكرى وبداية أخرى.
الأكثر إثارة أن نشاط البقعة الزرقاء أثّر مباشرة على منطقة الحُصين، المسؤولة عن تكوين الذاكرة، حيث أعاد ضبط عمل "التلفيف المسنّن" ليساعد على التمييز بين الأحداث المشابهة. لكن فرط النشاط المزمن لهذه المنطقة قد يؤدي إلى ضعف إدراك حدود الأحداث، وهو ما قد يفسّر صعوبات الذاكرة لدى من يعانون من القلق المزمن.

العلماء يأملون أن يقود هذا الاكتشاف إلى علاجات جديدة لاضطرابات الذاكرة والخرف، من خلال تقنيات مثل التأمل وتمارين التنفس أو الأدوية لتنظيم نشاط "البقعة الزرقاء".
 
صحة

متفرقات

فيديو
