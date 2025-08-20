Advertisement

صحة

أجهزة السمع تقلّل من خطر الخرف بنسبة لافتة... دراسة حديثة تكشف

Lebanon 24
20-08-2025 | 00:04
أظهرت دراسة أميركية حديثة أن استخدام أجهزة السمع قد يساهم في خفض خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 61% لدى كبار السن الذين يعانون من ضعف السمع.


وبيّنت الدراسة أن فقدان السمع، خصوصًا مع التقدم في العمر، يرتبط بشكل وثيق بأمراض التنكس العصبي مثل ألزهايمر.
ويعود ذلك، بحسب الباحثين، إلى الجهد الإضافي الذي يبذله الدماغ في محاولة فهم الأصوات الضعيفة، ما يقلل من قدرته على أداء وظائفه الإدراكية الأخرى ويعجّل من التدهور المعرفي.


واعتمد فريق البحث على بيانات 2953 مشاركا جُمعت على مدى 20 عاما، وتبين أن مستخدمي أجهزة السمع كانوا أقل عرضة للخرف بشكل ملحوظ مقارنة بمن لم يستخدموها.


ومع ذلك، أشارت النتائج إلى أن 17% فقط من المصابين بفقدان سمع متوسط إلى شديد يستخدمون هذه الأجهزة.


وأكد الباحثون أن النتائج تبرز أهمية التدخل المبكر في علاج فقدان السمع، ليس فقط لاستعادة القدرة السمعية، بل أيضا للحد من تراجع القدرات العقلية.


وجاءت هذه النتائج متسقة مع دراسة أجرتها جامعة جونز هوبكنز على نحو ألف مشارك، أظهرت أن ارتداء أجهزة السمع خفّض معدل التدهور المعرفي بنسبة 48% خلال ثلاث سنوات.
