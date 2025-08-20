Advertisement

صحة

أطعمة تحسن الذاكرة والتركيز بعد الثلاثين.. ما هي؟

Lebanon 24
20-08-2025
بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع صحيفة Indian Express، فإن هناك اطعمة ومشروبات يمكن أن تساعد بشكل خاص في تحسين الذاكرة والتركيز بعد سن الثلاثين، وهي كالآتي:

1. الأسماك الدهنية
تعد الأسماك الدهنية، مثل السلمون والماكريل والسردين، غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية، التي تدعم بنية خلايا الدماغ وتُحسّن الذاكرة.
2. التوت الأزرق
يحتل التوت الأزرق مرتبة متميزة بين الأطعمة المعززة للتركيز والذاكرة لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الدماغ من الإجهاد التأكسدي وتُحسّن التواصل بين الخلايا العصبية.
 
3. الجوز
يتميز الجوز، الذي يشبه مخ الإنسان شكلًا، بأنه غني بحمض دوكوساهيكسانويك DHA، وهو نوع من أوميغا-3، الذي يُعزّز الأداء الإدراكي.

4. الشوكولا الداكنة
يوصي الخبراء باختيار الشوكولا الداكنة، التي تحتوي على 70% كاكاو تحديدًا، لأنها تكون غنية أيضًا بمركبات الفلافونويد والكافيين ومضادات الأكسدة، التي تُعزز التركيز واليقظة الذهنية.
 
5. الكركم
يستطيع الكركمين الموجود في الكركم عبور حاجز الدم الدماغي، مما يُقلل الالتهاب ويُحسّن الحالة المزاجية.

6. بذور اليقطين
تشتهر بذور اليقطين بفوائدها الصحية بشكل عام، كما أنها مفيدة للذاكرة والتعلم والتركيز بشكل خاص لأنها غنية بعناصر أساسية مثل الزنك والمغنيسيوم والحديد.

7. الخضراوات الورقية
يعد الحرص على تناول الخضراوات الورقية بمثابة درع واقية للقدرات المعرفية. إنها غنية بحمض الفوليك وفيتامين K ومضادات الأكسدة، التي تُبطئ التدهور المعرفي مع التقدم في السن.
 
8. الشاي الأخضر
يحتوي الشاي الأخضر على نسب عالية من مركبي إل-ثيانين والكافيين، اللذين يساعدان معًا في تحسين اليقظة والتركيز والهدوء الذهني. (العربية) 
