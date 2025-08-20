ما هو أفضل وقت للمشي؟

Advertisement

المشي من أبسط أنواع الرياضة وأكثرها فائدة للجسم والعقل. لا يحتاج إلى معدات خاصة أو اشتراك في نادٍ ، ويمكن ممارسته في أي وقت وأي مكان. ولكن، هناك أوقات في اليوم يكون فيها المشي أكثر فائدة وصحة للجسم. فما هو أفضل وقت للمشي؟1. المشي في الصباح الباكريعتبر أفضل وقت للمشي من حيث الفوائد الصحية.يساعد على تنشيط الجسم وبدء اليوم بطاقة إيجابية.يساعد في تحسين المزاج وزيادة التركيز.الهواء في الصباح يكون نقيًا ومنعشًا.يساعد في حرق الدهون إذا تم قبل الإفطار.2. المشي بعد الوجباتمفيد لتحسين عملية الهضم.يساعد على تقليل نسبة السكر في خاصة بعد الوجبات الثقيلة.يفضل أن يكون بعد الأكل بـ 30 دقيقة وليس مباشرة.3. المشي في المساءمناسب لمن لا يستطيع المشي في الصباح.يساعد على الاسترخاء بعد يوم طويل.يخفف من التوتر والضغط النفسي.يمكن أن يحسن من جودة النوم.