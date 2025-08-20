Advertisement

ما هو أفضل وقت للمشي؟

20-08-2025 | 15:00
Doc-P-1407036-638913104217489720.png
Doc-P-1407036-638913104217489720.png photos 0
المشي من أبسط أنواع الرياضة وأكثرها فائدة للجسم والعقل. لا يحتاج إلى معدات خاصة أو اشتراك في نادٍ رياضي، ويمكن ممارسته في أي وقت وأي مكان. ولكن، هناك أوقات في اليوم يكون فيها المشي أكثر فائدة وصحة للجسم. فما هو أفضل وقت للمشي؟
1. المشي في الصباح الباكر

يعتبر أفضل وقت للمشي من حيث الفوائد الصحية.

يساعد على تنشيط الجسم وبدء اليوم بطاقة إيجابية.

يساعد في تحسين المزاج وزيادة التركيز.

الهواء في الصباح يكون نقيًا ومنعشًا.

يساعد في حرق الدهون إذا تم قبل الإفطار.

2. المشي بعد الوجبات

مفيد لتحسين عملية الهضم.

يساعد على تقليل نسبة السكر في الدم خاصة بعد الوجبات الثقيلة.

يفضل أن يكون بعد الأكل بـ 30 دقيقة وليس مباشرة.

3. المشي في المساء

مناسب لمن لا يستطيع المشي في الصباح.

يساعد على الاسترخاء بعد يوم طويل.

يخفف من التوتر والضغط النفسي.

يمكن أن يحسن من جودة النوم.



 
