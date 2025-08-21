منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة.. ما هو؟

أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون من أن تناول نوع معين من المكسرات يساعد على إبطاء شيخوخة الجسم والخلايا.

ووفقا لما نشرته " بوست" فإن القائمين على الدراسة وجدوا أن التغذية السليمة يمكن أن تلعب دورا في إبطاء عملية الشيخوخة الخلوية من تأثيرها على "التيلوميرات"، وهي عبارة عن أغطية واقية في نهايات الكروموسومات تقصر مع تقدم العمر، وأن تناول الفول السوداني يمكن أن يساعد في إبطاء عملية الشيخوخة في الجسم، شريطة ألا يكون لدى الشخص حساسية تجاه هذا النوع من الغذاء.



وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا الفول السوداني المحمص على مدى ثلاثة أشهر أصبح لديهم زيادة ملحوظة في طول "التيلومترات".



كما تبين للباحثين أن مضادات الأكسدة تحارب عملية قصر "التيلوميرات"، وكون الفول السوداني غنيا بمضادات الأكسدة مثل الفيتامين E، والنياسين، والبولي فينولات مثل ريسفيراترول، يساعد في التأثير على "التيلوميرات" ويساهم في إبطاء شيخوخة الخلايا. (روسيا اليوم)