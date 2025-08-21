Advertisement

صحة

منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة.. ما هو؟

Lebanon 24
21-08-2025 | 00:26
A-
A+
Doc-P-1407212-638913581516958718.jpg
Doc-P-1407212-638913581516958718.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون من إسبانيا أن تناول نوع معين من المكسرات يساعد على إبطاء شيخوخة الجسم والخلايا.
Advertisement
 
ووفقا لما نشرته "نيويورك بوست" فإن القائمين على الدراسة وجدوا أن التغذية السليمة يمكن أن تلعب دورا في إبطاء عملية الشيخوخة الخلوية من تأثيرها على "التيلوميرات"، وهي عبارة عن أغطية واقية في نهايات الكروموسومات تقصر مع تقدم العمر، وأن تناول الفول السوداني يمكن أن يساعد في إبطاء عملية الشيخوخة في الجسم، شريطة ألا يكون لدى الشخص حساسية تجاه هذا النوع من الغذاء.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا الفول السوداني المحمص على مدى ثلاثة أشهر أصبح لديهم زيادة ملحوظة في طول "التيلومترات".

كما تبين للباحثين أن مضادات الأكسدة تحارب عملية قصر "التيلوميرات"، وكون الفول السوداني غنيا بمضادات الأكسدة مثل الفيتامين E، والنياسين، والبولي فينولات مثل ريسفيراترول، يساعد في التأثير على "التيلوميرات" ويساهم في إبطاء شيخوخة الخلايا. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
دراسة: الدماغ البشري يُنتج خلايا عصبية حتى في الشيخوخة!
lebanon 24
21/08/2025 08:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا ردا على رسالة نتنياهو: لا نحتاج دروسا في محاربة "معاداة السامية"
lebanon 24
21/08/2025 08:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: في محاربة الفساد لا خيمة فوق رأس أحد
lebanon 24
21/08/2025 08:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا: محاربة الفساد ليست شعاراً يُرفع بل مسار يُبنى على الشفافية
lebanon 24
21/08/2025 08:58:23 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2025-08-20
15:00 | 2025-08-20
12:30 | 2025-08-20
10:53 | 2025-08-20
08:51 | 2025-08-20
07:34 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24