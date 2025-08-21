Advertisement

صحة

هذه العلامات تدل على نقص فيتامين "د"

Lebanon 24
21-08-2025 | 09:33
قدمت الدكتورة هانا باتيل علامات تحذيرية يجب الانتباه إليها لأنها قد تعني نقص فيتامين "د".
تقول الدكتورة باتيل: "إذا استيقظت وأنت تشعر بتيبس أو آلام غير مبررة، فقد يكون نقص فيتامين د هو السبب". فهو يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، الذي يحافظ على قوة العظام. 

لكن بدون كمية كافية منه، يمكن أن تضعف عظامك، ما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة وزيادة خطر الإصابة بالكسور.

وتوضح الدكتورة باتيل أن فيتامين "د" يساعد على تنظيم السيروتونين، "هرمون السعادة". وأن انخفاض مستوياته يرتبط بالاضطراب العاطفي، والشعور العام بانخفاض المزاج أو القلق، خاصة إذا لم يتعرض الشخص للشمس.

من المهم ملاحظة أن تساقط الشعر قد يكون له أسباب متعددة، لذا يُنصح بمراجعة نمط حياتك، واستشارة الطبيب العام حول التفسيرات المحتملة. ولكن، وفق تحذير الدكتورة باتيل، فإن "نقص فيتامين د الحاد يرتبط بترقق الشعر وحتى بحالات مثل الثعلبة". 

وتشير الدكتورة باتيل إلى أن "انقطاع الطمث قد يُسبب تقلبات مزاجية، وآلاماً في المفاصل، وإرهاقاً". 

ومع ذلك، إذا كانت مستويات فيتامين "د" لديكِ منخفضة، فقد تكون هذه الأعراض أكثر حدة، حيث "يلعب هرمون الإستروجين دوراً في كيفية معالجة الجسم لفيتامين د، ومع انخفاض مستوياته خلال انقطاع الطمث، يزداد خطر نقصه". 

إذا وجدت نفسك تتعرق بشكل مفرط - وخاصةً على جبهتك - قد يكون ذلك "علامة مبكرة على نقص فيتامين د"، كما تقول الدكتورة باتيل. 

التقلب في الفراش ليلاً وصعوبة النوم من أكثر الأمور المزعجة والمسببة للقلق، خاصة في ليالي العمل. ووفقاً للدكتورة باتيل، قد يكون ذلك علامة أخرى على نقص فيتامين د. 

وتوضح أن "الفيتامين يلعب دوراً في تنظيم الميلاتونين، الهرمون الذي يتحكم في دورة النوم، وأن نقصه قد يصعّب النوم والبقاء نائماً، مما يؤدي إلى الخمول في اليوم التالي".
