Advertisement

صحة

فوائد وأضرار طلاء الأظافر… كل ما تحتاجين معرفته

Lebanon 24
21-08-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1407477-638913999820794244.jpg
Doc-P-1407477-638913999820794244.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يُعتبر المناكير (طلاء الأظافر) من أبرز مستحضرات التجميل التي تُستخدم لإضفاء لمسة جمالية على اليدين والأظافر، وقد أصبح جزءًا لا يتجزأ من إطلالة الكثير من النساء. ولكن كما هو الحال مع معظم المنتجات التجميلية، فإن المناكير له فوائد جمالية، لكنه لا يخلو أيضًا من أضرار صحية إذا أُسيء استخدامه أو تم تجاهل طرق العناية السليمة بالأظافر.
Advertisement

فوائد المناكير للأظافر

تحسين مظهر اليدين:

يعطي المناكير شكلاً أنيقًا ومنسقًا للأظافر، مما يعكس الاهتمام بالنظافة والجمال.

حماية سطح الظفر مؤقتًا:

بعض أنواع المناكير تشكّل طبقة عازلة قد تحمي الظفر من العوامل الخارجية مثل الماء والمنظفات.

وسيلة للتعبير عن الذات:

اختيار ألوان وتصاميم المناكير أصبح وسيلة فنية تعبّر عن شخصية المرأة ومزاجها وحتى الموضة الموسمية.

إخفاء عيوب الأظافر:

يساعد في إخفاء التلون، التشققات أو مشاكل مظهرية خفيفة في الظفر.

أضرار المناكير على الأظافر

جفاف وضعف الأظافر:

الاستخدام المتكرر للمناكير، خصوصًا الأنواع التي تحتوي على مواد كيميائية قوية، قد يؤدي إلى جفاف الأظافر وتكسرها.

اصفرار الأظافر:

عدم وضع طبقة حماية (Base Coat) قبل المناكير يمكن أن يؤدي إلى تصبغات واصفرار لون الظفر الطبيعي.

تلف بنية الظفر:

الاستخدام المستمر للأسيتون لإزالة الطلاء يُفقد الأظافر زيوتها الطبيعية، مما يجعلها هشة وضعيفة.

الحساسية والتهيج:

بعض المكونات في طلاء الأظافر مثل "فورمالديهايد" أو "التولوين" قد تسبب تحسس الجلد أو العينين، خاصة لدى الأشخاص ذوي البشرة الحساسة.

إخفاء علامات صحية مهمة:

الطلاء الدائم للأظافر قد يُخفي علامات مبكرة لأمراض معينة، مثل فقر الدم أو مشاكل الكبد التي قد تظهر على الظفر.
 
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: 3 أشخاص حطموا باب السفارة الإسرائيلية في لاهاي وسكبوا طلاء أحمر على المدخل
lebanon 24
22/08/2025 09:41:17 Lebanon 24 Lebanon 24
هنا.. كل ما تحتاج معرفته عن كأس العرب 2025
lebanon 24
22/08/2025 09:41:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الموعد والمستندات والإرشادات… كل ما تحتاج معرفته عن اختبار قوى الأمن
lebanon 24
22/08/2025 09:41:17 Lebanon 24 Lebanon 24
أضرار الوشم على الجسم: مخاطر يجب معرفتها قبل الإقدام عليه
lebanon 24
22/08/2025 09:41:17 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

المرأة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
01:00 | 2025-08-22
15:00 | 2025-08-21
12:00 | 2025-08-21
09:33 | 2025-08-21
05:30 | 2025-08-21
04:26 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24