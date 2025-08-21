فوائد وأضرار طلاء الأظافر… كل ما تحتاجين معرفته

Advertisement

يُعتبر المناكير (طلاء الأظافر) من أبرز مستحضرات التجميل التي تُستخدم لإضفاء لمسة جمالية على اليدين والأظافر، وقد أصبح جزءًا لا يتجزأ من إطلالة الكثير من النساء. ولكن كما هو الحال مع معظم المنتجات التجميلية، فإن المناكير له فوائد جمالية، لكنه لا يخلو أيضًا من أضرار صحية إذا أُسيء استخدامه أو تم تجاهل طرق العناية السليمة بالأظافر.فوائد المناكير للأظافرتحسين مظهر اليدين:يعطي المناكير شكلاً أنيقًا ومنسقًا للأظافر، مما يعكس الاهتمام بالنظافة والجمال.حماية سطح الظفر مؤقتًا:بعض أنواع المناكير تشكّل طبقة عازلة قد تحمي الظفر من العوامل الخارجية مثل الماء والمنظفات.وسيلة للتعبير عن الذات:اختيار ألوان وتصاميم المناكير أصبح وسيلة فنية تعبّر عن شخصية المرأة ومزاجها وحتى الموضة الموسمية.إخفاء عيوب الأظافر:يساعد في إخفاء التلون، التشققات أو مشاكل مظهرية خفيفة في الظفر.أضرار المناكير على الأظافرجفاف وضعف الأظافر:الاستخدام المتكرر للمناكير، خصوصًا الأنواع التي تحتوي على مواد كيميائية قوية، قد يؤدي إلى جفاف الأظافر وتكسرها.اصفرار الأظافر:عدم وضع طبقة حماية (Base Coat) قبل المناكير يمكن أن يؤدي إلى تصبغات واصفرار لون الظفر الطبيعي.تلف بنية الظفر:الاستخدام المستمر للأسيتون لإزالة الطلاء يُفقد الأظافر زيوتها الطبيعية، مما يجعلها هشة وضعيفة.الحساسية والتهيج:بعض المكونات في طلاء الأظافر مثل "فورمالديهايد" أو "التولوين" قد تسبب تحسس الجلد أو العينين، خاصة لدى الأشخاص ذوي البشرة الحساسة.إخفاء علامات صحية مهمة:الطلاء الدائم للأظافر قد يُخفي علامات مبكرة لأمراض معينة، مثل فقر أو مشاكل الكبد التي قد تظهر على الظفر.