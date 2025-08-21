Advertisement

صحة

فوائد اليانسون الصحية... من الهضم إلى تهدئة الأعصاب

Lebanon 24
21-08-2025 | 15:00
اليانسون هو نبات عشبي عطري، يُستخدم منذ القدم في الطب الشعبي، ويتميز بطعمه الحلو ورائحته القوية. يدخل في تحضير المشروبات، والأدوية، وأحيانًا في المخبوزات. إليك أبرز فوائده الصحية:

1. يساعد على الهضم
اليانسون يُستخدم تقليديًا لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل:

الانتفاخ

الغازات

عسر الهضم

تقلصات المعدة
2. يخفف من السعال والتهابات الحلق

يُعد مشروب اليانسون من العلاجات الطبيعية الفعالة لتهدئة:

السعال الجاف

التهابات الحلق

احتقان الجهاز التنفسي

3. يساهم في تنظيم الهرمونات لدى النساء

لليانسون خصائص مشابهة لهرمون الإستروجين، ما يساعد على:

تقليل أعراض الدورة الشهرية

تخفيف أعراض سن اليأس

دعم إدرار الحليب للمرضعات

4. يعزز النوم ويقلل القلق

يعمل كمهديء طبيعي، لذلك:

يساعد على الاسترخاء

يُحسن جودة النوم

يُخفف من التوتر والقلق

5. غني بمضادات الأكسدة

يحتوي اليانسون على مركبات تحارب الجذور الحرة، مما يساهم في:

الوقاية من بعض الأمراض المزمنة

دعم الجهاز المناعي

الحفاظ على صحة الخلايا
