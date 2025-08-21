فوائد اليانسون الصحية... من الهضم إلى تهدئة الأعصاب

Advertisement

اليانسون هو نبات عشبي عطري، يُستخدم منذ القدم في الطب الشعبي، ويتميز بطعمه الحلو ورائحته القوية. يدخل في تحضير المشروبات، والأدوية، وأحيانًا في المخبوزات. إليك أبرز فوائده الصحية:1. يساعد على الهضماليانسون يُستخدم تقليديًا لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل:الانتفاخالغازاتعسر الهضمتقلصات المعدة2. يخفف من السعال والتهابات الحلقيُعد مشروب اليانسون من العلاجات الطبيعية الفعالة لتهدئة:السعال الجافالتهابات الحلقاحتقان الجهاز التنفسي3. يساهم في تنظيم الهرمونات لدى النساءلليانسون خصائص مشابهة لهرمون الإستروجين، ما يساعد على:تقليل أعراض الشهريةتخفيف أعراض سن اليأسدعم إدرار الحليب للمرضعات4. يعزز النوم ويقلل القلقيعمل كمهديء طبيعي، لذلك:يساعد على الاسترخاءيُحسن جودة النوميُخفف من التوتر والقلق5. غني بمضادات الأكسدةيحتوي اليانسون على مركبات تحارب الجذور الحرة، مما يساهم في:الوقاية من بعض الأمراض المزمنةدعم الجهاز المناعيالحفاظ على صحة الخلايا