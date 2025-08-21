28
صحة
فوائد اليانسون الصحية... من الهضم إلى تهدئة الأعصاب
Lebanon 24
21-08-2025
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اليانسون هو نبات عشبي عطري، يُستخدم منذ القدم في الطب الشعبي، ويتميز بطعمه الحلو ورائحته القوية. يدخل في تحضير المشروبات، والأدوية، وأحيانًا في المخبوزات. إليك أبرز فوائده الصحية:
1. يساعد على الهضم
اليانسون يُستخدم تقليديًا لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل:
الانتفاخ
الغازات
عسر الهضم
تقلصات المعدة
2. يخفف من السعال والتهابات الحلق
يُعد مشروب اليانسون من العلاجات الطبيعية الفعالة لتهدئة:
السعال الجاف
التهابات الحلق
احتقان الجهاز التنفسي
3. يساهم في تنظيم الهرمونات لدى النساء
لليانسون خصائص مشابهة لهرمون الإستروجين، ما يساعد على:
تقليل أعراض
الدورة
الشهرية
تخفيف أعراض سن اليأس
دعم إدرار الحليب للمرضعات
4. يعزز النوم ويقلل القلق
يعمل كمهديء طبيعي، لذلك:
يساعد على الاسترخاء
يُحسن جودة النوم
يُخفف من التوتر والقلق
5. غني بمضادات الأكسدة
يحتوي اليانسون على مركبات تحارب الجذور الحرة، مما يساهم في:
الوقاية من بعض الأمراض المزمنة
دعم الجهاز المناعي
الحفاظ على صحة الخلايا
