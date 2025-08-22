Advertisement

صحة

القيمة الغذائية والفوائد المذهلة للبندق

Lebanon 24
22-08-2025 | 03:00
Doc-P-1407614-638914400776975833.jpg
Doc-P-1407614-638914400776975833.jpg photos 0
يُعتبر البندق من أشهر أنواع المكسرات المحبوبة حول العالم، ويتميز بطعمه اللذيذ وفوائده الصحية العديدة. يُستخدم في تحضير العديد من الحلويات والأطعمة، كما يُؤكل نيئًا أو محمصًا. يحتوي البندق على عناصر غذائية هامة تجعله مفيدًا للجسم عند تناوله باعتدال.
القيمة الغذائية للبندق:

البندق غني بالعديد من العناصر الغذائية، مثل:

الدهون الصحية (خاصة الأحماض الدهنية غير المشبعة)

البروتين النباتي

الألياف

الفيتامينات (خاصة فيتامين E و B)

المعادن (مثل المغنيسيوم، الكالسيوم، الحديد، والزنك)

فوائد البندق الصحية:
 تعزيز صحة القلب:

البندق يحتوي على دهون مفيدة تساعد في تقليل نسبة الكولسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

 تحسين وظائف الدماغ:

بفضل غناه بفيتامين E والمغنيسيوم، يساهم البندق في تقوية الذاكرة وتحسين وظائف الدماغ.

 تقوية العظام:

البندق يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران ضروريان للحفاظ على عظام قوية وصحية.

 تحسين صحة الجلد:

فيتامين E الموجود في البندق يعمل كمضاد للأكسدة، مما يساعد في الحفاظ على صحة الجلد ونضارته.

 زيادة الطاقة والنشاط:

يحتوي البندق على سعرات حرارية مفيدة، ويمنح الجسم طاقة طبيعية بفضل الدهون والبروتينات التي يحتويها.

تحسين الهضم:

الألياف الغذائية في البندق تُسهم في تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء.
 
