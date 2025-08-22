هذه الفئات الأكثر عرضة لسرطان الجلد

Advertisement

- أصحاب البشرة الفاتحة أو المليئة بالنمش، والتي تحترق بسرعة عند التعرض للشمس.- أصحاب الشعر الأشقر أو الأحمر، والعيون الفاتحة.- الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي أو شخصي مع سرطان الجلد.- كثرة الشامات، خصوصًا إذا تجاوز عددها 30 شامة كبيرة أو غير منتظمة، ما يزيد خطر الإصابة بالورم الميلانيني.- العمل لفترات طويلة أو تحت أشعة الشمس المباشرة.- العيش في مناطق مشمسة أو ذات مناخ حار.- التعرض لحروق شمس شديدة في الماضي، خاصة في الطفولة والمراهقة.- رغم أن ذوي البشرة الداكنة أقل عرضة للإصابة مقارنة بغيرهم، إلا أنهم ليسوا محصنين، إذ يمكن أن يُصابوا بجميع أنواع سرطان الجلد، وإن كان الخطر أقل نسبيًا.- يظهر غالبًا على الوجه، الأذنين أو الرقبة.- قد يبدو كعقدة صغيرة لؤلؤية أو آفة مسطحة وردية أو بنية.- يظهر في المناطق الأكثر تعرضًا للشمس.- قد يكون على شكل عقدة حمراء صلبة، أو آفة خشنة متقشرة قد تنزف أو تُكوّن قشور.- قد يشبه شامة طبيعية لكن يكون أقل انتظامًا في الشكل أو اللون.- يمكن أن يظهر بلون أحمر، أبيض، بني داكن، أو مزيج من الألوان. (الكونسيلتو)