لمن يتناول أدوية القلب.. تجنّب هذه الاطعمة

تتفاعل بعض الأطعمة مع أدوية القلب بطريقة قد تقلل من فعاليتها أو تضاعف آثارها الجانبية، وهو ما يشكّل خطرًا على صحة المريض. ومن أبرز هذه الأطعمة الغريب فروت الذي يبطئ من تكسير بعض الأدوية مثل الستاتينات وحاصرات قنوات الكالسيوم، مما يؤدي إلى تراكمها في وظهور أعراض خطيرة كآلام العضلات أو هبوط حاد في ضغط الدم.كما أن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والأفوكادو والبرتقال قد تسبب مشكلة لدى المرضى الذين يتناولون أدوية مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين أو مدرات البول، إذ يرفع الإفراط في تناولها نسبة البوتاسيوم في الدم ويؤدي إلى اضطراب ضربات القلب أو السكتة القلبية المفاجئة.الخضروات الورقية الغنية بفيتامين K مثل السبانخ والكرنب قد تُضعف من تأثير دواء الوارفارين المستخدم في تسييل الدم، وبالتالي تزيد احتمالية تكوّن جلطات خطيرة. كذلك، تمثل صلصات عالية الصوديوم مثل الصويا والتيرياكي خطرًا على مرضى ضغط الدم وقصور القلب، لأنها تسبب احتباس السوائل وتزيد العبء على القلب.ولا يقل خطورة، فهو يتفاعل مع أدوية ضغط الدم ومضادات التخثر والستاتينات، ما قد يؤدي إلى انخفاض شديد في الضغط أو نزيف داخلي أو تلف في الكبد. أما الثوم، خاصة كمكمل غذائي، فقد يزيد من احتمالية النزيف عند تناوله مع مميعات الدم.وأخيرًا، يُعتبر عرق السوس الأسود من أخطر الأطعمة على مرضى القلب وضغط الدم، إذ يخفض مستويات البوتاسيوم في الدم ويرفع ضغط الدم، وقد يؤدي إلى اضطرابات خطيرة في نظم القلب. (الكونسيلتو)