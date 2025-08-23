لمن يتناول الشوفان.. فوائد مهمة جداً يجب معرفتها

يعتبر الشوفان من الحبوب الكاملة المفيدة للجسم فيما يعدّ غذاء مهماً للوقاية من أمراض القلب.



ويساعد تناول الشوفان على خفض مستويات الضار (LDL)، كما أنه يقوم بتنظيم مستويات السكر في .

أيضاً، يعتبر الشوفان مفتاحاً رئيسياً لإنقاص الوزن عبر تعزيز الشعور بالشبع، كما أنه يساعد المناعة ويحسن الهضم.



كذلك، يحتوي الشوفان على البروتين والكربوهيدرات الصحية، كما أنه يحتوي على كمية جيدة من معادن مثل المنغنيز، المغنيسيوم، الزنك.

