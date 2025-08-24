تدعم صحة القلب ومهمة للهضم.. إليكم أبرز فوائد "الألياف"

تعتبر الألياف عنصراً مهماً للصحة ولعملية الهضم، كما أنها تدعم صحة القلب وتساعد على التحكم بالوزن.

تشير الأبحاث إلى أنّ الألياف تقلل احتمالية الإصابة بسرطان القولون والمستقيم عبر تحسينها لصحة الأمعاء، ودعمها لنمو البكتيريا النافعة، وتقليل الوقت الذي تقضيه المواد الضارة في القناة الهضمية.



أبرز فوائد الألياف





تحسن الألياف صحة الجهاز الهضمي، وذلك عبر تعزيز الانتظام في الإخراج، تغذية البكتيريا النافعة، تقليل خطر الإصابة بمشاكل صحية مثل التهاب الرتوج والبواسير.



أيضاً، تسهم الألياف في تنظيم سكر من خلال إبطاء امتصاصه من الأمعاء، وتحسين استجابة خلايا الجسم للإنسولين، مما يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.



