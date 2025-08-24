Advertisement

صحة

تدعم صحة القلب ومهمة للهضم.. إليكم أبرز فوائد "الألياف"

Lebanon 24
24-08-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1408248-638915879308573668.jpg
Doc-P-1408248-638915879308573668.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعتبر الألياف عنصراً مهماً للصحة ولعملية الهضم، كما أنها تدعم صحة القلب وتساعد على التحكم بالوزن.
 
Advertisement
 
تشير الأبحاث إلى أنّ الألياف تقلل احتمالية الإصابة بسرطان القولون والمستقيم عبر تحسينها لصحة الأمعاء، ودعمها لنمو البكتيريا النافعة، وتقليل الوقت الذي تقضيه المواد الضارة في القناة الهضمية.

أبرز فوائد الألياف 

تحسن الألياف صحة الجهاز الهضمي، وذلك عبر تعزيز الانتظام في الإخراج، تغذية البكتيريا النافعة، تقليل خطر الإصابة بمشاكل صحية مثل التهاب الرتوج والبواسير.
 

أيضاً، تسهم الألياف في تنظيم سكر الدم من خلال إبطاء امتصاصه من الأمعاء، وتحسين استجابة خلايا الجسم للإنسولين، مما يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.
 

كذلك، تعزز الألياف الشعور بالشبع، وتنظم سكر الدم مما يقلل من اشتهاء الطعام. (ويب طب)
مواضيع ذات صلة
من "غوغل".. إليكم أداة جديدة مهمة
lebanon 24
24/08/2025 13:42:52 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد اليانسون الصحية... من الهضم إلى تهدئة الأعصاب
lebanon 24
24/08/2025 13:42:52 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد الخس.. من تعزيز المناعة إلى تحسين الهضم
lebanon 24
24/08/2025 13:42:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الشمندر… غذاء خارق لصحة الدم والقلب والهضم
lebanon 24
24/08/2025 13:42:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:00 | 2025-08-24
23:00 | 2025-08-23
16:00 | 2025-08-23
14:00 | 2025-08-23
10:30 | 2025-08-23
09:09 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24