31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
34
o
زحلة
36
o
بعلبك
19
o
بشري
32
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
تدعم صحة القلب ومهمة للهضم.. إليكم أبرز فوائد "الألياف"
Lebanon 24
24-08-2025
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعتبر الألياف عنصراً مهماً للصحة ولعملية الهضم، كما أنها تدعم صحة القلب وتساعد على التحكم بالوزن.
Advertisement
تشير الأبحاث إلى أنّ الألياف تقلل احتمالية الإصابة بسرطان القولون والمستقيم عبر تحسينها لصحة الأمعاء، ودعمها لنمو البكتيريا النافعة، وتقليل الوقت الذي تقضيه المواد الضارة في القناة الهضمية.
أبرز فوائد الألياف
تحسن الألياف صحة الجهاز الهضمي، وذلك عبر تعزيز الانتظام في الإخراج، تغذية البكتيريا النافعة، تقليل خطر الإصابة بمشاكل صحية مثل التهاب الرتوج والبواسير.
أيضاً، تسهم الألياف في تنظيم سكر
الدم
من خلال إبطاء امتصاصه من الأمعاء، وتحسين استجابة خلايا الجسم للإنسولين، مما يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.
كذلك، تعزز الألياف الشعور بالشبع، وتنظم سكر الدم مما يقلل من اشتهاء الطعام.
(ويب طب)
مواضيع ذات صلة
من "غوغل".. إليكم أداة جديدة مهمة
Lebanon 24
من "غوغل".. إليكم أداة جديدة مهمة
24/08/2025 13:42:52
24/08/2025 13:42:52
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد اليانسون الصحية... من الهضم إلى تهدئة الأعصاب
Lebanon 24
فوائد اليانسون الصحية... من الهضم إلى تهدئة الأعصاب
24/08/2025 13:42:52
24/08/2025 13:42:52
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد الخس.. من تعزيز المناعة إلى تحسين الهضم
Lebanon 24
فوائد الخس.. من تعزيز المناعة إلى تحسين الهضم
24/08/2025 13:42:52
24/08/2025 13:42:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الشمندر… غذاء خارق لصحة الدم والقلب والهضم
Lebanon 24
الشمندر… غذاء خارق لصحة الدم والقلب والهضم
24/08/2025 13:42:52
24/08/2025 13:42:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن "لون البول الطبيعي".. هذا ما يقوله الطب
Lebanon 24
عن "لون البول الطبيعي".. هذا ما يقوله الطب
05:00 | 2025-08-24
24/08/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يتناول الشوفان.. فوائد مهمة جداً يجب معرفتها
Lebanon 24
لمن يتناول الشوفان.. فوائد مهمة جداً يجب معرفتها
23:00 | 2025-08-23
23/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي فوائد الإستيقاظ باكراً؟ إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
ما هي فوائد الإستيقاظ باكراً؟ إليكم هذا الخبر
16:00 | 2025-08-23
23/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "مراحيض الطائرات".. ماذا قالت دراسة جديدة؟
Lebanon 24
عن "مراحيض الطائرات".. ماذا قالت دراسة جديدة؟
14:00 | 2025-08-23
23/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يمكن لمرضى السكري تناول البطيخ والشمام؟
Lebanon 24
هل يمكن لمرضى السكري تناول البطيخ والشمام؟
10:30 | 2025-08-23
23/08/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خلال أشهر.. هذا ما ستشهده الكهرباء في لبنان
Lebanon 24
خلال أشهر.. هذا ما ستشهده الكهرباء في لبنان
14:44 | 2025-08-23
23/08/2025 02:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع سيف نبيل.. سيرين عبد النور تردّ للمرة الأولى
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع سيف نبيل.. سيرين عبد النور تردّ للمرة الأولى
15:03 | 2025-08-23
23/08/2025 03:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
زوج "يومي" فضحها... ماذا أخبر أصدقاءه وعائلته عنها؟ (فيديو)
Lebanon 24
زوج "يومي" فضحها... ماذا أخبر أصدقاءه وعائلته عنها؟ (فيديو)
06:51 | 2025-08-23
23/08/2025 06:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة.. ماذا أبلغ "حزب الله" قائد الجيش؟
Lebanon 24
آخر معلومة.. ماذا أبلغ "حزب الله" قائد الجيش؟
12:23 | 2025-08-23
23/08/2025 12:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيكون الشتاء قارس البرودة ومثلجاً كثيراً؟
Lebanon 24
هل سيكون الشتاء قارس البرودة ومثلجاً كثيراً؟
09:28 | 2025-08-23
23/08/2025 09:28:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
05:00 | 2025-08-24
عن "لون البول الطبيعي".. هذا ما يقوله الطب
23:00 | 2025-08-23
لمن يتناول الشوفان.. فوائد مهمة جداً يجب معرفتها
16:00 | 2025-08-23
ما هي فوائد الإستيقاظ باكراً؟ إليكم هذا الخبر
14:00 | 2025-08-23
عن "مراحيض الطائرات".. ماذا قالت دراسة جديدة؟
10:30 | 2025-08-23
هل يمكن لمرضى السكري تناول البطيخ والشمام؟
09:09 | 2025-08-23
خطوات بسيطة لتنظيف الهاتف بأمان
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
24/08/2025 13:42:52
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
24/08/2025 13:42:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
24/08/2025 13:42:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24