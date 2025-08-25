Advertisement

صحة

خطوة جديدة نحو علاج فعال لتلف الكبد الناتج عن المسكنات... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
25-08-2025 | 00:53
A-
A+
Doc-P-1408600-638917055091118940.jpeg
Doc-P-1408600-638917055091118940.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طوّر فريق من الباحثين جزيئًا جديدًا يمكنه علاج تلف الكبد الناتج عن الجرعات الزائدة من "أسيتامينوفين" والحالات الالتهابية الأخرى.

وأظهرت تجربة أولية على الفئران أن هذا المركب يساهم في تقليل التهاب الكبد وحمايته من التلف، بحسب ما نقلت شبكة "ميديكال إكسبرس" المتخصصة.
Advertisement

ويُعدّ "أسيتامينوفين" من أكثر مسكنات الألم شيوعًا في الولايات المتحدة، ويتوفر في مئات الأدوية. وعلى الرغم من أمانه عند الالتزام بالجرعات الموصى بها، فإن الجرعات الزائدة قد تؤدي إلى تلف حاد في الكبد، وغالبًا ما يحدث ذلك عن طريق الخطأ عند تناول منتجات متعددة تحتوي على المسكن أو سوء فهم الجرعة.

 وبعد تناول "أسيتامينوفين"، يحوّل الكبد جزءًا صغيرًا منه إلى مركب سام يسمى N-acetyl-p-benzoquinone imine (NAPQI). ويؤدي تراكم هذا المركب عند الجرعات الزائدة إلى تلف خلوي قد يسبب إصابة الكبد أو الوفاة.

وحاليًا، يعد N-acetylcysteine العلاج الوحيد المتاح، ويجب إعطاؤه خلال 8 ساعات من الجرعة الزائدة.

في الدراسة الجديدة، ركزت طالبة الدراسات العليا جاناتون نايم نام من جامعة فرجينيا كومنولث على تطوير جزيئات صغيرة تقلل من نشاط البروتينات المسببة للالتهاب، والمعروفة باسم الجسيمات الالتهابية، التي تشارك أيضًا في موت الخلايا المبرمج المرتبط بتلف الكبد الناتج عن "أسيتامينوفين".

وقدمت النتائج خلال الاجتماع الخريفي للجمعية الكيميائية الأمريكية، الذي انعقد بين 17 و21 آب.

خلال البحث، اكتشف الفريق مركبًا صغيرًا يُسمّى YM81، قادرًا على استهداف بروتين التهابي محدد يُعرف باسم غاسدرمين د (GSDMD) ومنعه من بدء موت الخلايا المبرمج.

وعالج الباحثون خمس فئران مصابة بتلف الكبد الناتج عن "أسيتامينوفين" باستخدام YM81، مقارنة بعشر فئران تناولت دواءً وهميًا.

وبعد 17 ساعة، أظهرت الفئران المعالجة بـ YM81 انخفاضًا كبيرًا في مستويات إنزيمي "ألانين ترانس أميناز" و"أسبارتات ترانس أميناز"، وهما مؤشرا تلف الكبد، ما يدل على فعالية YM81 في الحد من الالتهاب وحماية الكبد.
 
مواضيع ذات صلة
علاج جديد للسكري يظهر نتائج واعدة.. اليكم التفاصيل
lebanon 24
25/08/2025 10:09:55 Lebanon 24 Lebanon 24
علامات تلفه ونصائح لحمايته.. ما يجب أن تعرفيه عن الكبد!
lebanon 24
25/08/2025 10:09:55 Lebanon 24 Lebanon 24
إيطاليا تخطو نحو القمر: أول مسكن بشري دائم ينطلق في 2033
lebanon 24
25/08/2025 10:09:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير طبي خطير.. "مسكن ألم" شائع قد يدمّر الكبد!
lebanon 24
25/08/2025 10:09:55 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:37 | 2025-08-25
23:55 | 2025-08-24
23:00 | 2025-08-24
14:57 | 2025-08-24
14:51 | 2025-08-24
12:48 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24