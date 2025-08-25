27
صحة
لإطالة العمر الصحي.. تناول 22 حبة من اللوز يومياً
Lebanon 24
25-08-2025
|
10:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت دراسة جديدة إلى أن تناول حوالي 22 حبة من اللوز يومياً قد يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي وتحسين الصحة التأكسدية، وبالتالي إطالة العمر الصحي.
وتعني الصحة التأكسدية للشخص قدرة جسمه على الحفاظ على توازن جيد بين جزيئين محددين: الجذور الحرة ومضادات الأكسدة، وقد يؤدي اختلال هذا التوازن إلى إتلاف خلايا الجسم.
ووفق "مديكال نيوز توداي"، يرتبط تناول أكثر من 60 غراماً من اللوز يومياً بانخفاض المؤشرات الحيوية للإجهاد التأكسدي.
وفي الدراسة، حلل الباحثون بيانات من 8 دراسات مختلفة، شملت 424 مشاركاً، إضافة إلى مشاركين أصحاء، وشملت الدراسات أفراداً يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، أو مدخنين، أو يعانون من أمراض مزمنة مثل مرض الشريان التاجي، أو ارتفاع
الكوليسترول
.
وتراوحت كمية اللوز التي تناولها المشاركون في الدراسة بين 5 و168 غراماً يومياً، لفترات تتراوح بين 4 و24 أسبوعاً.
وعند التحليل، وجد العلماء رابطاً يعتمد على الجرعة، حيث ساعد تناول أكثر من 60 غراماً من اللوز يومياً على تقليل بعض مؤشرات تلف الخلايا بشكل ملحوظ.
كما أفاد فريق البحث من المركز الطبي لجامعة هاكنساك في نيوجيرسي، بأن من تناولوا أكثر من 60 غراماً من اللوز يومياً قد تحسنت لديهم مناعتهم المضادة للأكسدة، وانخفض لديهم مستوى حمض اليوريك لديهم بشكل طفيف ولكنه مهم، والذي يُعتبر أيضاً مؤشراً حيوياً للإجهاد التأكسدي.
تابع
