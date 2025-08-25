هذا هو السبب الخفي وراء الإصابة بالصلع!

Advertisement

(ديلي ميل)

كشفت دراسة حديثة أن المشروبات قد تكون العدو الخفي لشعرك، إذ أظهرت النتائج وجود صلة مباشرة بين الاستهلاك المنتظم لهذه المشروبات وزيادة خطر الإصابة بالصلع.ووفقاً للدراسة التي أجراها علماء برتغاليون، فإن الأشخاص الذين يستهلكون المشروبات الغازية بشكل منتظم يواجهون خطراً أكبر لفقدان شعرهم. في المقابل، أشارت النتائج إلى أن الحفاظ على مستويات كافية من فيتامين "د" يساعد في الحماية من أنواع مختلفة من الصلع.وأظهر التحليل أن الإكثار من المشروبات السكرية، خاصة عند تناول أكثر من 3.5 لتر أسبوعياً (ما يعادل حوالي 11 علبة)، يزيد بشكل ملحوظ من خطر تساقط الشعر، لا سيما عند الرجال.يعود السبب إلى أن المشروبات الغازية تحتوي على نسب عالية من الكافيين الذي يرفع مستويات هرمون التوتر، بالإضافة إلى كميات كبيرة من السكر التي تسبب التهابات وتضعف الدموية. هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى إضعاف بصيلات الشعر وتسريع عملية التساقط.كما توصل الباحثون إلى أن فيتامين "د" يلعب دوراً وقائياً ضد مختلف أنواع الصلع، بما في ذلك الصلع الوراثي والثعلبة البقعية. وأكدوا أن تناول كميات كافية من البروتين يساعد أيضاً في الحفاظ على كثافة الشعر وقوته.وجاءت هذه النتائج بعد تحليل بيانات أكثر من 61 ألف مشارك في نحو 17 دراسة سابقة، حيث لاحظ الباحثون أن المشروبات الغازية تؤثر سلباً على جميع جوانب صحة الشعر، من الكثافة إلى النمو والسماكة واللمعان.يحذر العلماء من أن تساقط الشعر مشكلة معقدة تتأثر بعوامل متعددة، مثل الوراثة والهرمونات والعمر، ما يعني أن تحسين ليس حلاً سحرياً للجميع.ومع ذلك، أوصى الباحثون بالحد من استهلاك المشروبات الغازية والكحول، وزيادة تناول فيتامين "د" والحديد والبروتين، كإجراء وقائي للحفاظ على صحة الشعر.