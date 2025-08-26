Advertisement

صحة

فوائد وأضرار الأكل الحار.. بين الطعم اللاذع والمخاطر الصحية

Lebanon 24
26-08-2025 | 04:12
A-
A+

Doc-P-1409128-638918037003664575.jpg
Doc-P-1409128-638918037003664575.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يُعد الأكل الحار جزءًا لا يتجزأ من ثقافات غذائية عديدة حول العالم، من المطبخ الهندي والمكسيكي إلى الآسيوي والعربي. وعلى الرغم من طعمه المميز والمحبب لدى كثيرين، إلا أن له فوائد صحية وأضرارًا محتملة، تعتمد على الكمية وطبيعة الجسم وحالته الصحية.
Advertisement

فوائد الأكل الحار

تعزيز التمثيل الغذائي (الأيض):
يحتوي الطعام الحار على مادة "الكابسيسين" الموجودة في الفلفل الحار، والتي تسرّع من عملية حرق الدهون والسعرات الحرارية، مما يساعد في التحكم بالوزن.

تحسين صحة القلب:
تشير دراسات إلى أن تناول الفلفل الحار قد يقلل من مستويات الكوليسترول السيئ وضغط الدم، ويساعد في تحسين الدورة الدموية.

تعزيز المناعة:
الفلفل الحار غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، ما يعزز مناعة الجسم ضد الفيروسات والالتهابات.

تسكين الآلام:
يستخدم الكابسيسين في بعض المراهم الطبية لتخفيف آلام المفاصل والعضلات بفضل تأثيره في تقليل إشارات الألم.

تحسين الهضم:
الكميات المعتدلة من الأطعمة الحارة تحفز إفراز العصارات الهضمية، مما يساعد على الهضم.

مضاد للسرطان:
تشير أبحاث إلى أن الكابسيسين قد يساهم في إبطاء نمو الخلايا السرطانية، لكن ذلك لا يزال قيد الدراسة.

أضرار الأكل الحار

مشاكل في المعدة:
الإفراط في تناول الأطعمة الحارة قد يؤدي إلى تهيج المعدة والتسبب بحرقة أو قرحة معدية لدى بعض الأشخاص.

الإسهال واضطرابات الهضم:
يمكن أن يؤدي الأكل الحار إلى تسريع حركة الأمعاء والتسبب في الإسهال، خاصة عند الأشخاص غير المعتادين عليه.

تهيج القولون:
مرضى القولون العصبي يعانون غالبًا من تفاقم الأعراض عند تناول الأطعمة الحارة.

الحموضة وارتجاع المريء:
يزيد الأكل الحار من إفراز الأحماض في المعدة، مما قد يؤدي إلى الشعور بحرقة في المعدة وارتجاع الأحماض.

تأثيرات على البشرة والفم:
تناول الفلفل الحار قد يسبب احمرار الوجه أو التعرق أو حتى تهيج الفم والشفاه.
مواضيع ذات صلة
هذه مخاطره.. إحذر من الاستحمام بعد الأكل فورًا!
lebanon 24
26/08/2025 12:56:34 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد النعناع الصحية والجمالية… كنز أخضر بين يديك
lebanon 24
26/08/2025 12:56:34 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد وأضرار طلاء الأظافر… كل ما تحتاجين معرفته
lebanon 24
26/08/2025 12:56:34 Lebanon 24 Lebanon 24
أضرار الوشم على الجسم: مخاطر يجب معرفتها قبل الإقدام عليه
lebanon 24
26/08/2025 12:56:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:00 | 2025-08-26
00:08 | 2025-08-26
23:00 | 2025-08-25
16:00 | 2025-08-25
15:40 | 2025-08-25
14:00 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24