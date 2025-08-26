فوائد وأضرار الأكل الحار.. بين الطعم اللاذع والمخاطر الصحية

Advertisement

يُعد الأكل الحار جزءًا لا يتجزأ من ثقافات غذائية عديدة حول العالم، من المطبخ والمكسيكي إلى الآسيوي والعربي. وعلى الرغم من طعمه المميز والمحبب لدى كثيرين، إلا أن له فوائد صحية وأضرارًا محتملة، تعتمد على الكمية وطبيعة الجسم وحالته الصحية.فوائد الأكل الحارتعزيز التمثيل الغذائي (الأيض):يحتوي الطعام الحار على مادة "الكابسيسين" الموجودة في الفلفل الحار، والتي تسرّع من عملية حرق الدهون والسعرات الحرارية، مما يساعد في التحكم بالوزن.تحسين صحة القلب:تشير دراسات إلى أن تناول الفلفل الحار قد يقلل من مستويات السيئ وضغط ، ويساعد في تحسين الدموية.تعزيز المناعة:الفلفل الحار غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، ما يعزز مناعة الجسم ضد الفيروسات والالتهابات.تسكين الآلام:يستخدم الكابسيسين في بعض المراهم الطبية لتخفيف آلام المفاصل والعضلات بفضل تأثيره في تقليل إشارات الألم.تحسين الهضم:الكميات المعتدلة من الأطعمة الحارة تحفز إفراز العصارات الهضمية، مما يساعد على الهضم.مضاد للسرطان:تشير أبحاث إلى أن الكابسيسين قد يساهم في إبطاء نمو الخلايا السرطانية، لكن ذلك لا يزال قيد الدراسة.أضرار الأكل الحارمشاكل في المعدة:الإفراط في تناول الأطعمة الحارة قد يؤدي إلى تهيج المعدة والتسبب بحرقة أو قرحة معدية لدى بعض الأشخاص.الإسهال واضطرابات الهضم:يمكن أن يؤدي الأكل الحار إلى تسريع حركة الأمعاء والتسبب في الإسهال، خاصة عند الأشخاص غير المعتادين عليه.تهيج القولون:مرضى القولون العصبي يعانون غالبًا من تفاقم الأعراض عند تناول الأطعمة الحارة.الحموضة وارتجاع المريء:يزيد الأكل الحار من إفراز الأحماض في المعدة، مما قد يؤدي إلى الشعور بحرقة في المعدة وارتجاع الأحماض.تأثيرات على البشرة والفم:تناول الفلفل الحار قد يسبب احمرار الوجه أو التعرق أو حتى تهيج الفم والشفاه.