مؤشرات دماغية جديدة.. هذا أثرها على الوسواس القهري

يؤثر اضطراب الوسواس القهري على ملايين الأشخاص حول العالم، حيث يفرض سلوكيات قهرية متكررة تُعيق حياة المصابين اليومية. إلا أنّ الأمل يلوح في الأفق بعد نجاح باحثين من في تحديد مؤشرات عصبية واضحة مرتبطة بالاضطراب، ما قد يفتح الباب أمام تطوير علاجات أكثر فعالية.تكمن أهمية الاكتشاف في تحديد أنماط نشاط دماغي تظهر عند المصابين أثناء قيامهم بالسلوكيات القهرية، لكنها تغيب في فترات أخرى. وبحسب عالمة الأعصاب تارا أرباب، فإن هذه النتائج تمثل "المرة الأولى التي يُرصد فيها مؤشر بيولوجي واضح لاضطراب الوسواس القهري داخل الدماغ"، وهو ما قد يُستخدم لاحقاً في تطوير علاجات موجهة.وصُنفت أنماط النشاط إلى أربع مراحل رئيسية:ووجد الباحثون أن موجات الدماغ بترددات ألفا ودلتا كانت بارزة خلال الأفعال القهرية، وانتشرت الإشارات عبر مناطق متعددة في الدماغ سواء كانت السلوكيات عقلية أو حركية.الاختبارات أُجريت على 11 مريضاً يعانون من الوسواس القهري المزمن، خضعوا مسبقاً لزراعة أقطاب كهربائية لمراقبة الدماغ بهدف تجربة التحفيز العميق للدماغ (DBS). وأظهرت البيانات الجديدة دقة عالية في قياس نشاط الدماغ مقارنة بتقنيات مثل الرنين المغناطيسي الوظيفي.ورغم أن التحفيز العميق للدماغ ما زال في المرحلة التجريبية، إلا أن هذه النتائج قد تُحسن دقة العلاج وتقلل من مخاطره. كما تناولت الدراسة عوامل جينية وارتباطها بميكروبات الأمعاء، ما قد يُسهم في فهم أعمق لبداية واستمرار المرض.وختمت أرباب بالقول: "في يصعب عادة ربط الأعراض مباشرة بنشاط الدماغ، لكن هذه الدراسة تُظهر أن ذلك ممكن بالفعل".