لماذا يجب غسل الموز قبل تناوله؟

أعلن لهيئة حماية المستهلك أن من الضروري غسل الموز قبل تناوله، لأن قشرته قد تحتوي على ملوثات ومواد كيميائية وبكتيريا ممرضة.

ووفقا للمكتب الإعلامي لهيئة حماية المستهلك، يعتقد الكثيرون أن القشرة الكثيفة والمرنة للموز توفر حماية كاملة للفاكهة من الميكروبات، لكن هذا اعتقاد خاطئ. لذلك من الضروري عدم إهمال النظافة عند التعامل مع الموز، الذي قد يكون قطع مسافات طويلة من المزرعة إلى المائدة. وبينما يجب أن تلتزم طرق الموز ونقله بمعايير السلامة، إلا أن هذا لا يحدث دائما.

وقد تحتوي قشور الموز على ملوثات خفية، إضافة إلى مواد كيميائية خطيرة مثل المبيدات المستخدمة في الزراعة والمعالجة، وكذلك بكتيريا ممرضة، بما في ذلك الإشريكية القولونية.

وعند تقشير موزة متسخة غير مغسولة، تنتقل هذه المواد إلى الجزء الصالح للأكل، ومن ثم إلى الفم، ما قد يؤدي إلى مشاكل صحية تتراوح بين اضطرابات معوية بسيطة وأمراض معدية خطيرة. (روسيا اليوم)