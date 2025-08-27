Advertisement

صحة

فوائد اللوز للجسم والبشرة والشعر

Lebanon 24
27-08-2025 | 12:30
يُعدّ اللوز من أشهر أنواع المكسرات وأكثرها فائدةً للصحة، ويتميّز بطعمه اللذيذ واحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل البروتين، الألياف، الفيتامينات، والمعادن. يمكن تناوله نيئًا أو محمّصًا، كما يدخل في صناعة العديد من الحلويات والمأكولات.
1. غني بالفيتامينات والمعادن

اللوز مصدر ممتاز لفيتامين E، الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويحمي خلايا الجسم من التلف. كما يحتوي على كميات جيدة من المغنيسيوم، الكالسيوم، الفوسفور، والمنغنيز، وكلها ضرورية لصحة العظام والعضلات.

2. يساعد في تحسين صحة القلب

تناول اللوز بانتظام يساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يساهم في الوقاية من أمراض القلب. كما أن الدهون غير المشبعة الموجودة في اللوز مفيدة لصحة الشرايين.

3. يساعد في التحكم في الوزن

رغم احتوائه على سعرات حرارية عالية، فإن اللوز قد يساعد في التحكم بالوزن لأنه غني بالألياف والبروتين، مما يساهم في زيادة الشعور بالشبع وتقليل الرغبة في تناول الطعام.

4. ينظّم مستويات السكر في الدم

اللوز يحتوي على كربوهيدرات منخفضة، لكنه غني بالبروتين، الدهون الصحية، والألياف، مما يجعله خيارًا جيدًا لمرضى السكري. كما أن المغنيسيوم فيه يساعد على تحسين حساسية الجسم للأنسولين.

5. مفيد للبشرة والشعر

بفضل احتوائه على فيتامين E ومضادات الأكسدة، يساعد اللوز على تأخير علامات الشيخوخة والحفاظ على نضارة البشرة. كما يُستخدم زيت اللوز في ترطيب الشعر وتقويته.

6. يعزز صحة الدماغ

اللوز يحتوي على عناصر غذائية تدعم وظائف الدماغ، مثل الريبوفلافين والكارنيتين، والتي قد تساهم في تحسين الذاكرة وتقليل خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24