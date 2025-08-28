"اللسان الصدفي".. إشارة مبكرة لأمراض خطيرة في الجسم

أوضحت طبيبة الأسنان تاتيانا موروزوفا أنّ ما يُعرف بـ"اللسان الصدفي"، الذي يتميز بخطوط مسنّنة على حوافه، قد يكون دليلاً على أمراض جهازية مقلقة.

وتابعت أنّ التغيرات غالبًا ما ترتبط بزيادة حجم اللسان نتيجة صرير الأسنان أو اضطرابات المفصل الصدغي الفكي، وهذه عوارض يمكن تشخيصها نظريًا، لكنها قد تكون أيضًا مؤشراً إلى أمراض مثل قصور الغدة الدرقية، الداء النشواني، وضخامة الأطراف.

وأضافت أنّ إهمال العلاج قد يؤدي إلى التهابات وتقرحات، لذا فالتشخيص المبكر ومعالجة السبب الجذري ضرورة أساسية.

(روسيا اليوم)