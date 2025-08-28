Advertisement

صحة

النزاعات العاطفية.. التعلّق غير الآمن وراء الخلافات والصراعات

Lebanon 24
28-08-2025 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1410135-638919923195059847.png
Doc-P-1410135-638919923195059847.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت دراسة علمية أجرتها جامعة نورث وسترن الأمريكية أن أصحاب أنماط التعلّق غير الآمن هم الأكثر عرضة للنزاعات العاطفية، مع ميل أقل لتقديم التنازلات، وسلوكيات عدوانية أكبر، وأفكار متكررة بالانفصال عن شركائهم.
Advertisement

وشملت الدراسة 365 طالباً على الأقل في علاقات استمرت أكثر من ستة أشهر، وتم تحليل الصدمات السابقة ونمط التعلّق واستراتيجيات التعامل مع الخلافات. وأظهرت النتائج أن 85% من المشاركين مرّوا بتجارب صادمة، لكن نمط التعلّق كان العامل الأبرز في تحديد سلوكهم أثناء النزاعات، وليس عدد الصدمات فقط.

وبيّن الباحثون أن أصحاب التعلّق غير الآمن (الانطوائي أو القلق) كانوا أقل ميلاً للتنازل وأكثر ميلاً للسيطرة أو التصعيد العدواني، بينما قد يخضع البعض لشريكهم لتجنب التصعيد، أو يفكرون في إنهاء العلاقة كحلّ للخلافات.

وأشارت الدراسة إلى أن التعرض للصدمات يسهم في تكوين أنماط تعلق غير آمنة، وهو ما يقلل من الاستعداد للتنازلات ويزيد من احتمالية ظهور ردود فعل سلبية، مؤكدة أن التعلّق الآمن هو أساس العلاقات المستقرة، وأن فهم هذه الديناميكية قد يساعد على تحسين التواصل بين الشركاء وتقليل النزاعات.
مواضيع ذات صلة
مجلس الأمن يقر مشروع قرار حول "ترسيخ السلم والأمن الدوليين وحل النزاعات سلميا"
lebanon 24
28/08/2025 18:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الاستخبارات الأوكرانية: جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يقف وراء اغتيال عقيد في جهاز الأمن الأوكراني في كييف الأسبوع الماضي
lebanon 24
28/08/2025 18:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24
في ظل الجوع والنزوح... مجلس الأمن يقرّ خطة لتسوية النزاعات
lebanon 24
28/08/2025 18:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه هي النزاعات الـ7 التي نجح ترامب في حلها!
lebanon 24
28/08/2025 18:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
11:00 | 2025-08-28
10:35 | 2025-08-28
08:32 | 2025-08-28
07:30 | 2025-08-28
06:30 | 2025-08-28
05:55 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24