Advertisement

صحة

دراسة يابانية تكشف العلاقة بين العطور والدماغ!

Lebanon 24
28-08-2025 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1410136-638919925105242202.png
Doc-P-1410136-638919925105242202.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعتي كيوتو وتسوكوبا اليابانيتان أن اختيار العطر المناسب يمكن أن يسهم في زيادة حجم المادة الرمادية في الدماغ، وفق ما نشر موقع “ساينس أليرت”.
Advertisement

في التجربة، طُلب من 28 امرأة استخدام زيت عطري على ملابسهن يومياً لمدة شهر، بينما استخدمت مجموعة أخرى ماءً عادياً. وأظهرت صور الرنين المغناطيسي زيادة في حجم المادة الرمادية لدى النساء اللواتي استنشقن رائحة الورد.

وأوضحت الدراسة أن هذه الزيادة لم تشمل جميع مناطق الدماغ، بل لوحظت بشكل واضح في القشرة الحزامية الخلفية (PCC) المرتبطة بالذاكرة والتكامل المعرفي، بينما لم تُلاحظ تغييرات كبيرة في اللوزة الدماغية المسؤولة عن تنظيم المشاعر.

وأشار الباحثون إلى أن النتائج قد تفتح آفاقاً جديدة لفهم العلاقة بين الروائح وصحة الدماغ، وتمثل أملًا في الوقاية من الأمراض التنكسية مثل الخرف، كما أن تطبيق الروائح على الملابس يعد وسيلة بسيطة ومنخفضة التكلفة لتعزيز الصحة الذهنية ومرونة الدماغ.
مواضيع ذات صلة
دراسة تكشف العلاقة بين ضعف تدفق الدم ونمو السرطان
lebanon 24
28/08/2025 21:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تكشف الدماغ السيكوباتي: سلوكيات خطيرة تبدأ من التوصيلات العصبية
lebanon 24
28/08/2025 21:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تكشف تأثير القهوة على نشاط الدماغ
lebanon 24
28/08/2025 21:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة جديدة تظهر العلاقة بين الرياضة والسرطان!
lebanon 24
28/08/2025 21:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
10:35 | 2025-08-28
10:00 | 2025-08-28
08:32 | 2025-08-28
07:30 | 2025-08-28
06:30 | 2025-08-28
05:55 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24