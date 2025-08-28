دراسة يابانية تكشف العلاقة بين العطور والدماغ!

Advertisement

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعتي وتسوكوبا اليابانيتان أن اختيار العطر المناسب يمكن أن يسهم في زيادة حجم المادة الرمادية في الدماغ، وفق ما نشر موقع “ساينس أليرت”.في التجربة، طُلب من 28 امرأة استخدام زيت عطري على ملابسهن يومياً لمدة شهر، بينما استخدمت مجموعة أخرى ماءً عادياً. وأظهرت صور الرنين المغناطيسي زيادة في حجم المادة الرمادية لدى النساء اللواتي استنشقن رائحة الورد.وأوضحت الدراسة أن هذه الزيادة لم تشمل جميع مناطق الدماغ، بل لوحظت بشكل واضح في القشرة الحزامية الخلفية (PCC) المرتبطة بالذاكرة والتكامل المعرفي، بينما لم تُلاحظ تغييرات كبيرة في اللوزة الدماغية المسؤولة عن تنظيم المشاعر.وأشار الباحثون إلى أن النتائج قد تفتح آفاقاً جديدة لفهم العلاقة بين الروائح وصحة الدماغ، وتمثل أملًا في الوقاية من الأمراض التنكسية مثل الخرف، كما أن تطبيق الروائح على الملابس يعد وسيلة بسيطة ومنخفضة التكلفة لتعزيز الصحة الذهنية ومرونة الدماغ.