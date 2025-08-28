28
صحة
دراسة يابانية تكشف العلاقة بين العطور والدماغ!
Lebanon 24
28-08-2025
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعتي
كيوتو
وتسوكوبا اليابانيتان أن اختيار العطر المناسب يمكن أن يسهم في زيادة حجم المادة الرمادية في الدماغ، وفق ما نشر موقع “ساينس أليرت”.
في التجربة، طُلب من 28 امرأة استخدام زيت عطري على ملابسهن يومياً لمدة شهر، بينما استخدمت مجموعة أخرى ماءً عادياً. وأظهرت صور الرنين المغناطيسي زيادة في حجم المادة الرمادية لدى النساء اللواتي استنشقن رائحة الورد.
وأوضحت الدراسة أن هذه الزيادة لم تشمل جميع مناطق الدماغ، بل لوحظت بشكل واضح في القشرة الحزامية الخلفية (PCC) المرتبطة بالذاكرة والتكامل المعرفي، بينما لم تُلاحظ تغييرات كبيرة في اللوزة الدماغية المسؤولة عن تنظيم المشاعر.
وأشار الباحثون إلى أن النتائج قد تفتح آفاقاً جديدة لفهم العلاقة بين الروائح وصحة الدماغ، وتمثل أملًا في الوقاية من الأمراض التنكسية مثل الخرف، كما أن تطبيق الروائح على الملابس يعد وسيلة بسيطة ومنخفضة التكلفة لتعزيز الصحة الذهنية ومرونة الدماغ.
