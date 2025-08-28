كيف يؤثر التدخين على صحة الجنين؟

Advertisement

يُعد التدخين من العادات الضارة التي تؤثر سلبًا على صحة الإنسان، وتزداد خطورته بشكل خاص عند النساء الحوامل. فالتدخين لا يؤذي الأم فقط، بل يؤثر مباشرة على صحة الجنين ونموه. ومع كل سيجارة تُشعل، تدخل مئات السامة إلى الجسم، بما فيها النيكوتين وأول أكسيد الكربون، ما يجعل الحمل أكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة.أضرار التدخين على الحاملزيادة خطر الإجهاض: النساء المدخنات أكثر عرضة للإجهاض في المراحل الأولى من الحمل بسبب تأثر بطانة الرحم وتدفق إلى المشيمة.مضاعفات أثناء الحمل والولادة:ارتفاع ضغط الدم.حدوث نزيف خلال الحمل.الولادة المبكرة.الحاجة إلى الولادة القيصرية بسبب مشاكل صحية.تأثير على المشيمة:مشاكل في نمو المشيمة أو انفصالها عن جدار الرحم، ما يشكّل خطراً على حياة الأم والجنين معًا.أضرار التدخين على الجنيننقص الوزن عند الولادة: النيكوتين وأول أكسيد الكربون يقللان من كمية الأوكسجين والغذاء التي تصل إلى الجنين، مما يعيق نموه الطبيعي.تشوهات خلقية: خصوصًا في القلب أو الرئتين أو الجهاز العصبي.متلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS): يزداد خطر الوفاة المفاجئة عند الأطفال حديثي الولادة إذا كانت الأم قد دَخنت خلال الحمل أو تعرّض الطفل للتدخين السلبي بعد الولادة.مشاكل سلوكية وتعلّمية لاحقًا: تشير الدراسات إلى أن أطفال الأمهات المدخنات قد يعانون من مشاكل في التركيز أو فرط النشاط في مراحل الطفولة.