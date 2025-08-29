27
o
بيروت
28
o
طرابلس
22
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
16
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
"اختراع طبي ثوري" يخصّ الأدوية.. ماذا كُشف عنه؟
Lebanon 24
29-08-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
طوّر باحثون في جامعتي ميشيغان الأميركية وأكسفورد
البريطانية
ميكروروبوتات متناهية الصغر تتمتع بقدرة عالية على إيصال الأدوية بدقة إلى المواقع المستهدفة داخل الجسم.
Advertisement
وأكد باحثون من الجامعتين، في دراسة مشتركة، تميز الروبوتات بقدرات متعددة على الحركة مثل: الزحف، والمشي، والتأرجح، ما يمكّنها من التنقل بكفاءة داخل الجسم، لافتين إلى أنها صُممت على شكل جسيمات ثنائية الجانب، أحد جانبيها مصنوع من مادة هيدروجيل القادرة على حمل الأدوية أو الخلايا، والجانب الآخر يحتوي على جزيئات مغناطيسية تتيح التحكم الدقيق في حركتها باستخدام مجال مغناطيسي خارجي.
ونوه الباحثون إلى أنه تم اختبار الروبوتات في نماذج تحاكي الاستخدامات السريرية، مثل توصيل صبغة
علاجية
إلى مفصل ركبة مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد، وأظهرت النتائج دقة عالية، وسرعة الروبوتات في الوصول إلى الهدف، مع إمكانية استرجاعها بعد إتمام مهمتها بنجاح، لافتين إلى أن نتائج الدراسة تمهد الطريق لتطبيقات طبية تتجاوز توصيل الأدوية، إذ أظهرت التجارب قدرة الروبوتات الدقيقة على التنقل بدقة، والتفكيك وإعادة التجميع حسب الحاجة، مما يتيح تصميم أنظمة روبوتية مرنة تتكيّف مع بيئات الجسم المعقدة.
كذلك، أوضح الباحثون أنه يمكن استخدام هذه الروبوتات في
المستقبل
للتشخيص، بجمع عينات من مواقع محددة داخل الجسم، أو حمل مستشعرات للكشف عن مؤشرات حيوية، وتوظيفها في ترميم الأنسجة بتوصيل خلايا جذعية أو عوامل نمو إلى
المناطق المتضررة
.
ويعد الميكروروبوت جهازاً متناهي الصغر، يمكن توجيهه من بُعد، ويُستخدم في الطب لتوصيل الأدوية مباشرة إلى موضع الإصابة أو الالتهاب، ما يقلل من الحاجة إلى جرعات عالية أو تدخلات جراحية، ويحد من الآثار الجانبية المرتبطة بالعلاج التقليدي.
(الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
براءة اختراع لابتكار علمي يضع مدرسة سان جوزيف - مزرعة يشوع في طليعة التميّز التربوي
Lebanon 24
براءة اختراع لابتكار علمي يضع مدرسة سان جوزيف - مزرعة يشوع في طليعة التميّز التربوي
30/08/2025 00:59:38
30/08/2025 00:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
دواء ثوري للوقاية من الإيدز.. و"الصحة العالمية" تدعو لإتاحته فوراً
Lebanon 24
دواء ثوري للوقاية من الإيدز.. و"الصحة العالمية" تدعو لإتاحته فوراً
30/08/2025 00:59:38
30/08/2025 00:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
براك "يغازل" الشرع.. ماذا قال عنه؟
Lebanon 24
براك "يغازل" الشرع.. ماذا قال عنه؟
30/08/2025 00:59:38
30/08/2025 00:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أمنياً.. ماذا كشف "اغتيال خلدة"؟
Lebanon 24
أمنياً.. ماذا كشف "اغتيال خلدة"؟
30/08/2025 00:59:38
30/08/2025 00:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
المناطق المتضررة
الجانب الآخر
البريطانية
البريطاني
المستقبل
الجزيرة
علاجية
القادر
قد يعجبك أيضاً
للحفاظ على صحة "العظام".. خبر مهم جداً
Lebanon 24
للحفاظ على صحة "العظام".. خبر مهم جداً
14:00 | 2025-08-29
29/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لشعر صحي وبشرة متوجهة.. إليكم هذه الأطعمة
Lebanon 24
لشعر صحي وبشرة متوجهة.. إليكم هذه الأطعمة
10:40 | 2025-08-29
29/08/2025 10:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تكشف تأثير أول كوب قهوة في اليوم
Lebanon 24
دراسة تكشف تأثير أول كوب قهوة في اليوم
09:02 | 2025-08-29
29/08/2025 09:02:38
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تؤثر منتجات الألبان على بكتيريا الأمعاء؟
Lebanon 24
كيف تؤثر منتجات الألبان على بكتيريا الأمعاء؟
07:02 | 2025-08-29
29/08/2025 07:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تأثير قلة الحركة داخل المنزل على الجسم والعقل
Lebanon 24
تأثير قلة الحركة داخل المنزل على الجسم والعقل
04:17 | 2025-08-29
29/08/2025 04:17:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
03:26 | 2025-08-29
29/08/2025 03:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
00:08 | 2025-08-29
29/08/2025 12:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
07:18 | 2025-08-29
29/08/2025 07:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا توقع "ChatGPT" بشأن مستقبل لبنان؟ إليكم الإجابة
Lebanon 24
ماذا توقع "ChatGPT" بشأن مستقبل لبنان؟ إليكم الإجابة
12:00 | 2025-08-29
29/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
11:48 | 2025-08-29
29/08/2025 11:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:00 | 2025-08-29
للحفاظ على صحة "العظام".. خبر مهم جداً
10:40 | 2025-08-29
لشعر صحي وبشرة متوجهة.. إليكم هذه الأطعمة
09:02 | 2025-08-29
دراسة تكشف تأثير أول كوب قهوة في اليوم
07:02 | 2025-08-29
كيف تؤثر منتجات الألبان على بكتيريا الأمعاء؟
04:17 | 2025-08-29
تأثير قلة الحركة داخل المنزل على الجسم والعقل
02:55 | 2025-08-29
نصيحة من الخبراء.. لا تشربوا من زجاجة الماء المتروكة في السيارة
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
30/08/2025 00:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
30/08/2025 00:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
30/08/2025 00:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24