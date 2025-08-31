26
صحة
حجم الرقبة قد يكون مؤشرا لمشاكل صحية خفية
Lebanon 24
31-08-2025
|
10:33
A-
A+
بعد عقود من الاعتماد على مؤشر كتلة الجسم كمقياس رئيسي للصحة، يظهر الآن أن السر الحقيقي قد يكون مختبئا في مكان غير متوقع تماما، وهو العنق.
وتكشف أبحاث حديثة أن قياس محيط العنق قد يكون المؤشر الأكثر دقة للتنبؤ بأمراض القلب والسكري وحتى انقطاع النفس النومي، حيث يكشف أسرار الدهون الحشوية الخطيرة التي تختبئ حول أعضائك الحيوية. ويكمن الأمر الأكثر إثارة للقلق في أن هذه المخاطر تظل قائمة حتى لو كان وزنك طبيعيا وفقا للمقاييس التقليدية.
وما يجعل محيط العنق مؤشرا فريدا هو كشفه عن نمط تخزين الدهون في المنطقة العلوية من الجسم، وخاصة الدهون الحشوية العميقة التي تحيط بالأعضاء الحيوية. وهذه الدهون لا تكتفي بالوجود السلبي، بل تفرز أحماضا دهنية تتداخل مع تنظيم
الكوليسترول
وسكر
الدم
ونظم القلب.
والعلاقة بين حجم العنق والمشاكل الصحية مثبتة بشكل لافت. فالأعناق الأسمك ترتبط بارتفاع معدلات ارتفاع ضغط الدم والرجفان الأذيني وقصور القلب، بالإضافة إلى مرض الشريان التاجي الذي يحد من تدفق الدم الغني بالأكسجين إلى القلب.
وليس القلب وحده المعني بهذه المخاطر، فحجم العنق الكبير يزيد أيضا من احتمالات الإصابة بالنوع الثاني من
السكري
وسكري الحمل، مع ما يحمله ذلك من مضاعفات خطيرة قد تصل إلى فقدان البصر وبتر الأطراف.
كما يرتبط محيط العنق الكبير بمشكلة انقطاع النفس الانسدادي النومي التي لا تسبب فقط إرهاقا يوميا شديدا، بل تزيد أيضا من خطر حوادث السير وتشكل عبئا إضافيا على الجهاز القلبي الوعائي. (روسيا اليوم)
