المكسرات.. فوائد مذهلة لصحتك





دراسة إسبانية نشرت في مجلة "Antioxidants" أشارت إلى أن تناول 25 غراماً من الفول السوداني المحمص بقشرته يومياً، ولمدة ستة أشهر متواصلة، ساعد مجموعة من الشباب الأصحاء على الحفاظ على طول التيلوميرات، وهي الأجزاء الطرفية من الكروموسومات المسؤولة عن حماية المادة الوراثية.

وأكد خبراء التغذية أن المكسرات تحتوي على تركيز عالٍ من المغذيات والعناصر المضادة للأكسدة والدهون الصحية، ورغم أنها لا تغني عن النوم الجيد أو النشاط البدني، فإنها تمثل عنصراً أساسياً ضمن نمط غذائي مضاد للالتهابات ويدعم حيوية الجسم. أظهرت أبحاث علمية حديثة أن المكسرات ليست مجرد وجبة خفيفة غنية بالطاقة، بل هي عنصر غذائي قادر على دعم الصحة العامة وإبطاء مظاهر التقدم في العمر.دراسة إسبانية نشرت في مجلة "Antioxidants" أشارت إلى أن تناول 25 غراماً من الفول السوداني المحمص بقشرته يومياً، ولمدة ستة أشهر متواصلة، ساعد مجموعة من الشباب الأصحاء على الحفاظ على طول التيلوميرات، وهي الأجزاء الطرفية من الكروموسومات المسؤولة عن حماية المادة الوراثية.وأكد خبراء التغذية أن المكسرات تحتوي على تركيز عالٍ من المغذيات والعناصر المضادة للأكسدة والدهون الصحية، ورغم أنها لا تغني عن النوم الجيد أو النشاط البدني، فإنها تمثل عنصراً أساسياً ضمن نمط غذائي مضاد للالتهابات ويدعم حيوية الجسم.

أنواع المكسرات وفوائدها الصحية

: غني بحمض ألفا-لينولينيك (أوميغا 3 النباتية) ويعزز مرونة الأوعية الدموية.

اللوز: مصدر لفيتامين E والمغنيسيوم، يساعد في تحسين صحة الجلد وتوازن الدهون في .

الفستق: يحتوي على الكاروتينويدات مثل اللوتين والزياكسانثين الضروريين لصحة والرؤية.

البندق: غني بالدهون الأحادية غير المشبعة ويدعم صحة القلب والقدرات الإدراكية.

الكاجو: يحتوي على النحاس والزنك، وهما عنصران أساسيان في عمل الأنزيمات المضادة للأكسدة.

الجوز البرازيلي: يعد أغنى المصادر الطبيعية بالسيلينيوم الذي يلعب دوراً في عمل إنزيمات الدفاع الخلوية.

الصنوبر: يحتوي على كمية مضاعفة من الفيتامينات والمعادن مقارنة بأنواع أخرى، ويساعد في تجديد الخلايا وتحسين النشاط البدني.

الفول السوداني: رغم تصنيفه نباتياً كبقوليات، فإنه يعامل غذائياً كمكسرات، وهو غني بالنياسين والفلافونويدات المفيدة للدورة الدموية والطاقة.