Advertisement

صحة

المكسرات.. فوائد مذهلة لصحتك

Lebanon 24
31-08-2025 | 12:16
A-
A+
Doc-P-1411367-638922754758839014.webp
Doc-P-1411367-638922754758839014.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهرت أبحاث علمية حديثة أن المكسرات ليست مجرد وجبة خفيفة غنية بالطاقة، بل هي عنصر غذائي قادر على دعم الصحة العامة وإبطاء مظاهر التقدم في العمر.

دراسة إسبانية نشرت في مجلة "Antioxidants" أشارت إلى أن تناول 25 غراماً من الفول السوداني المحمص بقشرته يومياً، ولمدة ستة أشهر متواصلة، ساعد مجموعة من الشباب الأصحاء على الحفاظ على طول التيلوميرات، وهي الأجزاء الطرفية من الكروموسومات المسؤولة عن حماية المادة الوراثية.
Advertisement

وأكد خبراء التغذية أن المكسرات تحتوي على تركيز عالٍ من المغذيات والعناصر المضادة للأكسدة والدهون الصحية، ورغم أنها لا تغني عن النوم الجيد أو النشاط البدني، فإنها تمثل عنصراً أساسياً ضمن نمط غذائي مضاد للالتهابات ويدعم حيوية الجسم.
أنواع المكسرات وفوائدها الصحية
الجوز: غني بحمض ألفا-لينولينيك (أوميغا 3 النباتية) ويعزز مرونة الأوعية الدموية.
اللوز: مصدر لفيتامين E والمغنيسيوم، يساعد في تحسين صحة الجلد وتوازن الدهون في الدم.
الفستق: يحتوي على الكاروتينويدات مثل اللوتين والزياكسانثين الضروريين لصحة العين والرؤية.
البندق: غني بالدهون الأحادية غير المشبعة ويدعم صحة القلب والقدرات الإدراكية.
الكاجو: يحتوي على النحاس والزنك، وهما عنصران أساسيان في عمل الأنزيمات المضادة للأكسدة.
الجوز البرازيلي: يعد أغنى المصادر الطبيعية بالسيلينيوم الذي يلعب دوراً في عمل إنزيمات الدفاع الخلوية.
الصنوبر: يحتوي على كمية مضاعفة من الفيتامينات والمعادن مقارنة بأنواع أخرى، ويساعد في تجديد الخلايا وتحسين النشاط البدني.
الفول السوداني: رغم تصنيفه نباتياً كبقوليات، فإنه يعامل غذائياً كمكسرات، وهو غني بالنياسين والفلافونويدات المفيدة للدورة الدموية والطاقة.
مواضيع ذات صلة
الكرز.. فاكهة طبيعية تعزز صحتك بعدة فوائد مذهلة
lebanon 24
01/09/2025 04:03:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الأناناس... فاكهة استوائية بفوائد مذهلة لصحتك
lebanon 24
01/09/2025 04:03:26 Lebanon 24 Lebanon 24
البصل.. كنز غذائي بفوائد مذهلة للجسم والصحة
lebanon 24
01/09/2025 04:03:26 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد مذهلة للقرنبيط.. يقوي المناعة ويحمي القلب
lebanon 24
01/09/2025 04:03:26 Lebanon 24 Lebanon 24

البرازيل

السودان

المعادن

سوداني

العين

الجوز

السيل

نحاس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2025-08-31
15:18 | 2025-08-31
10:33 | 2025-08-31
09:06 | 2025-08-31
06:52 | 2025-08-31
23:00 | 2025-08-30
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24