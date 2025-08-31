25
o
بيروت
27
o
طرابلس
22
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
17
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
المكسرات.. فوائد مذهلة لصحتك
Lebanon 24
31-08-2025
|
12:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت أبحاث علمية حديثة أن المكسرات ليست مجرد وجبة خفيفة غنية بالطاقة، بل هي عنصر غذائي قادر على دعم الصحة العامة وإبطاء مظاهر التقدم في العمر.
دراسة إسبانية نشرت في مجلة "Antioxidants" أشارت إلى أن تناول 25 غراماً من الفول السوداني المحمص بقشرته يومياً، ولمدة ستة أشهر متواصلة، ساعد مجموعة من الشباب الأصحاء على الحفاظ على طول التيلوميرات، وهي الأجزاء الطرفية من الكروموسومات المسؤولة عن حماية المادة الوراثية.
Advertisement
وأكد خبراء التغذية أن المكسرات تحتوي على تركيز عالٍ من المغذيات والعناصر المضادة للأكسدة والدهون الصحية، ورغم أنها لا تغني عن النوم الجيد أو النشاط البدني، فإنها تمثل عنصراً أساسياً ضمن نمط غذائي مضاد للالتهابات ويدعم حيوية الجسم.
أنواع المكسرات وفوائدها الصحية
الجوز
: غني بحمض ألفا-لينولينيك (أوميغا 3 النباتية) ويعزز مرونة الأوعية الدموية.
اللوز: مصدر لفيتامين E والمغنيسيوم، يساعد في تحسين صحة الجلد وتوازن الدهون في
الدم
.
الفستق: يحتوي على الكاروتينويدات مثل اللوتين والزياكسانثين الضروريين لصحة
العين
والرؤية.
البندق: غني بالدهون الأحادية غير المشبعة ويدعم صحة القلب والقدرات الإدراكية.
الكاجو: يحتوي على النحاس والزنك، وهما عنصران أساسيان في عمل الأنزيمات المضادة للأكسدة.
الجوز البرازيلي: يعد أغنى المصادر الطبيعية بالسيلينيوم الذي يلعب دوراً في عمل إنزيمات الدفاع الخلوية.
الصنوبر: يحتوي على كمية مضاعفة من الفيتامينات والمعادن مقارنة بأنواع أخرى، ويساعد في تجديد الخلايا وتحسين النشاط البدني.
الفول السوداني: رغم تصنيفه نباتياً كبقوليات، فإنه يعامل غذائياً كمكسرات، وهو غني بالنياسين والفلافونويدات المفيدة للدورة الدموية والطاقة.
مواضيع ذات صلة
الكرز.. فاكهة طبيعية تعزز صحتك بعدة فوائد مذهلة
Lebanon 24
الكرز.. فاكهة طبيعية تعزز صحتك بعدة فوائد مذهلة
01/09/2025 04:03:26
01/09/2025 04:03:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الأناناس... فاكهة استوائية بفوائد مذهلة لصحتك
Lebanon 24
الأناناس... فاكهة استوائية بفوائد مذهلة لصحتك
01/09/2025 04:03:26
01/09/2025 04:03:26
Lebanon 24
Lebanon 24
البصل.. كنز غذائي بفوائد مذهلة للجسم والصحة
Lebanon 24
البصل.. كنز غذائي بفوائد مذهلة للجسم والصحة
01/09/2025 04:03:26
01/09/2025 04:03:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد مذهلة للقرنبيط.. يقوي المناعة ويحمي القلب
Lebanon 24
فوائد مذهلة للقرنبيط.. يقوي المناعة ويحمي القلب
01/09/2025 04:03:26
01/09/2025 04:03:26
Lebanon 24
Lebanon 24
البرازيل
السودان
المعادن
سوداني
العين
الجوز
السيل
نحاس
تابع
قد يعجبك أيضاً
منها طول العمر.. فوائد صحية مذهلة لممارسة رياضة التنس
Lebanon 24
منها طول العمر.. فوائد صحية مذهلة لممارسة رياضة التنس
16:00 | 2025-08-31
31/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروسات تحفّز حالة السكري من النوع الأول.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
فيروسات تحفّز حالة السكري من النوع الأول.. اليكم ابرزها
15:18 | 2025-08-31
31/08/2025 03:18:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حجم الرقبة قد يكون مؤشرا لمشاكل صحية خفية
Lebanon 24
حجم الرقبة قد يكون مؤشرا لمشاكل صحية خفية
10:33 | 2025-08-31
31/08/2025 10:33:37
Lebanon 24
Lebanon 24
متى يشكل الحليب الكامل الدسم خطرا على الكبد؟
Lebanon 24
متى يشكل الحليب الكامل الدسم خطرا على الكبد؟
09:06 | 2025-08-31
31/08/2025 09:06:07
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أطعمة تعزز الكولاجين وتقي من التجاعيد.. ما هي؟
Lebanon 24
5 أطعمة تعزز الكولاجين وتقي من التجاعيد.. ما هي؟
06:52 | 2025-08-31
31/08/2025 06:52:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"فيلا" فنان معروف تتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بهويّة الفاعل!
Lebanon 24
"فيلا" فنان معروف تتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بهويّة الفاعل!
08:27 | 2025-08-31
31/08/2025 08:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة أخبار "الجديد" قدّمت آخر نشرة: صار لازم ودعكن إلى اللقاء (فيديو)
Lebanon 24
مُذيعة أخبار "الجديد" قدّمت آخر نشرة: صار لازم ودعكن إلى اللقاء (فيديو)
07:17 | 2025-08-31
31/08/2025 07:17:15
Lebanon 24
Lebanon 24
في عشقوت.. إليكم ما فعلته سوريّة داخل منزل تعمل فيه
Lebanon 24
في عشقوت.. إليكم ما فعلته سوريّة داخل منزل تعمل فيه
07:28 | 2025-08-31
31/08/2025 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
31/08/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
09:00 | 2025-08-31
31/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2025-08-31
منها طول العمر.. فوائد صحية مذهلة لممارسة رياضة التنس
15:18 | 2025-08-31
فيروسات تحفّز حالة السكري من النوع الأول.. اليكم ابرزها
10:33 | 2025-08-31
حجم الرقبة قد يكون مؤشرا لمشاكل صحية خفية
09:06 | 2025-08-31
متى يشكل الحليب الكامل الدسم خطرا على الكبد؟
06:52 | 2025-08-31
5 أطعمة تعزز الكولاجين وتقي من التجاعيد.. ما هي؟
23:00 | 2025-08-30
تؤثر على الخصوبة وصحة القلب.. دراسة تُحذر من الأطعمة "فائقة المعالجة"
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
01/09/2025 04:03:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
01/09/2025 04:03:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
01/09/2025 04:03:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24