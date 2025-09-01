أخطاء تفسدُ "الرجيم".. ما هي؟

Advertisement

هل تتبعون الرجيم ولا تخسرون الوزن؟ هذه المشكلة لا تسبّب الإزعاج فقط بل أيضاً تؤثّر بشكلٍ مباشر على حالتكم النفسية وتُشعركم بالإحباط. ولكن ما يجب معرفته أنّ هناك بعض الأخطاء الغذائيّة التي تقومون بها دون إنتباه تُعرقل حصولكم على النتيجة التي تريدون تحقيقها أو أنّكم تتبعون الأساليب الغير صحية والتي تدمّر .ما هي الأخطاء التي تدمّر الرجيم؟1- يعتقد البعض أنّ الرجيم الذي يرتكز على صنف واحد من الطعام يجعلهم يخسرون الكيلوغرامات الزائدة بطريقة أسرع، إلّا أنّها من الطرق التي في الواقع تمنع حرق الدهون أو خسارة الوزن وبالتالي فإنّ هذه الانواع من الحميات الغذائيّة مضرّة للجسم.2- هل لا زلتم تصدّقون أنّ تجويع النفس من الطرق التي تجعلكم تخسرون الوزن الزائد بطريقة خيالية!؟ هذا الأمر غير حقيقي، بل على العكس تماماً، فذلك سينعكس بطريقة سلبية على الجسم وسيمنعه من الحصول على نتيجة الرجيم المضمونة الذي تلتزمون به.3- إنّ عدم ممارسة الرياضة من الأمور التي تدمّر الرجيم تدريجياً وتمنع الوصول الى النتيجة المطلوبة. ويمكنكم القيام ببعض التمارين السهلة خلال اليوم أو تقسيم جدول الرياضة المفضّلة لكم على مدى أيّام الأسبوع.4- قلّة شرب الماء من العوامل التي تدمّر الدايت أيضاً، وذلك لأنّ المياه من أهم السوائل الضرورية لكل غذائيّة ولصحة الجسم بشكلٍ عام.5- لا يجب تناول الطعام بسرعة للكثير من الأسباب بينها تلك التي تتعلّق بالحمية الغذائيّة لأنّها ستتأثّر بطريقة سلبية مباشرة بهذا الأمر.6- إحصلوا على ساعات نوم كافية! نعم، هذه النصيحة المهمّة جداً لصحة الجسم كلّه وكذلك لتتمكنوا من خسارة الوزن الزائد الذي تريدون التخلّص منه. لذا تذكّروا دائماً أنّ جسمكم بحاجة الى الراحة بعد يوم طويل من العمل، ولتزويده بالطاقة اللازمة التي يحتاجها.7- في حال كنتم تعتقدون أن تخطي الوجبات الغذائيّة الأساسية من الأساليب الفعّالة لتسريع الرجيم، فعليكم معرفة أنّ هذا الأمر غير صحيح ويعرّضكم للخطر. من هنا ننصحكم بتناول كل الوجبات الغذائية الصحية بالإضافة الى السناك كل يوم.