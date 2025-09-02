31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
34
o
بعلبك
21
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
العزف على آلة موسيقية يبطئ شيخوخة الدماغ.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
Lebanon 24
02-09-2025
|
02:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة علمية جديدة أن تعلم العزف على آلة موسيقية يمكن أن يشكّل درعًا يحمي الدماغ من آثار الشيخوخة، من خلال تعزيز ما يُعرف بـ"الاحتياطي المعرفي"، وهو آلية دماغية تساعد على الحفاظ على الكفاءة الذهنية مع التقدم في السن.
Advertisement
الدراسة، التي أُجريت بالتعاون بين باحثين من
كندا
والصين، وجدت أن كبار السن الذين لعبوا الموسيقى لسنوات طويلة أظهروا قدرة أفضل على فهم الكلام وسط الضوضاء، مقارنة بأقرانهم غير الموسيقيين.
أدمغة الموسيقيين تعمل بكفاءة الشباب
أظهرت صور الرنين المغناطيسي الوظيفي أن أدمغة الموسيقيين المسنين تعمل بكفاءة تشبه أدمغة الأشخاص الأصغر سنًا، إذ احتاجت إلى طاقة أقل لمعالجة الأصوات، مما يشير إلى أن التدريب الموسيقي يعزز مرونة الدماغ ويقلل من الحاجة للتعويض عن التدهور الطبيعي المرتبط بالعمر.
وبحسب الباحثين، فإن التدريب الموسيقي طويل الأمد – بمعدل 12 ساعة أسبوعيًا – يعزز الروابط بين مناطق الدماغ المسؤولة عن السمع والحركة والكلام، مما يسهل على الدماغ تمييز الأصوات في البيئات الصاخبة.
وقال الدكتور
يي دو من
الأكاديمية الصينية للعلوم
: "تماما كما أن الآلة الموسيقية المتقنة لا تحتاج إلى عزفها بصوت عالٍ لتُسمع، فإن أدمغة الموسيقيين المسنين تبقى منضبطة وفعالة بفضل
سنوات من
التدريب".
مواضيع ذات صلة
هل من علاقة بين موجات الحر والشيخوخة؟ هذا ما كشفته الدراسات
Lebanon 24
هل من علاقة بين موجات الحر والشيخوخة؟ هذا ما كشفته الدراسات
02/09/2025 13:37:46
02/09/2025 13:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة: الدماغ البشري يُنتج خلايا عصبية حتى في الشيخوخة!
Lebanon 24
دراسة: الدماغ البشري يُنتج خلايا عصبية حتى في الشيخوخة!
02/09/2025 13:37:46
02/09/2025 13:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف.. ما علاقة الشيخوخة بموجات الحر؟
Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف.. ما علاقة الشيخوخة بموجات الحر؟
02/09/2025 13:37:46
02/09/2025 13:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تكشف الدماغ السيكوباتي: سلوكيات خطيرة تبدأ من التوصيلات العصبية
Lebanon 24
دراسة تكشف الدماغ السيكوباتي: سلوكيات خطيرة تبدأ من التوصيلات العصبية
02/09/2025 13:37:46
02/09/2025 13:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكاديمية الصينية للعلوم
الأكاديمية الصينية
وقال الدكتور
أكاديمية
سنوات من
الصينية
ون بين
الصين
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل من علاقة بين صحة الفم وحقن التنحيف؟ اليكم هذه المعلومات
Lebanon 24
هل من علاقة بين صحة الفم وحقن التنحيف؟ اليكم هذه المعلومات
03:55 | 2025-09-02
02/09/2025 03:55:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تهدّد صحة الفتيات.. مادة شائعة في منتجات التجميل تُمنع في أوروبا!
Lebanon 24
تهدّد صحة الفتيات.. مادة شائعة في منتجات التجميل تُمنع في أوروبا!
23:43 | 2025-09-01
01/09/2025 11:43:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطاء تفسدُ "الرجيم".. ما هي؟
Lebanon 24
أخطاء تفسدُ "الرجيم".. ما هي؟
23:00 | 2025-09-01
01/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن ألعاب الإنترنت والصحة.. دراسة جديدة مهمة
Lebanon 24
عن ألعاب الإنترنت والصحة.. دراسة جديدة مهمة
16:00 | 2025-09-01
01/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ناصر الدين تابع إنشاء وتطوير مستشفيات حكومية.. ماذا قال؟
Lebanon 24
ناصر الدين تابع إنشاء وتطوير مستشفيات حكومية.. ماذا قال؟
14:00 | 2025-09-01
01/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"السرطان سرقه منا".. الموت يؤلم الإعلامي اللبناني نيشان (صور)
Lebanon 24
"السرطان سرقه منا".. الموت يؤلم الإعلامي اللبناني نيشان (صور)
12:38 | 2025-09-01
01/09/2025 12:38:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
09:00 | 2025-09-01
01/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يسجل داخل الاستديو.. حريق مُفاجئ يلتهم سيارة إعلامي الفاخرة وفيديو يوثق ما حصل
Lebanon 24
كان يسجل داخل الاستديو.. حريق مُفاجئ يلتهم سيارة إعلامي الفاخرة وفيديو يوثق ما حصل
23:48 | 2025-09-01
01/09/2025 11:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رواتب بـ"الدولار".. خطوة مهمة عبر المصارف
Lebanon 24
رواتب بـ"الدولار".. خطوة مهمة عبر المصارف
15:52 | 2025-09-01
01/09/2025 03:52:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء فخمة المنتج جمال سنان يحتفل بزفاف ابنه.. وغياب لافت لماغي بو غصن! (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء فخمة المنتج جمال سنان يحتفل بزفاف ابنه.. وغياب لافت لماغي بو غصن! (فيديو)
04:21 | 2025-09-02
02/09/2025 04:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
03:55 | 2025-09-02
هل من علاقة بين صحة الفم وحقن التنحيف؟ اليكم هذه المعلومات
23:43 | 2025-09-01
تهدّد صحة الفتيات.. مادة شائعة في منتجات التجميل تُمنع في أوروبا!
23:00 | 2025-09-01
أخطاء تفسدُ "الرجيم".. ما هي؟
16:00 | 2025-09-01
عن ألعاب الإنترنت والصحة.. دراسة جديدة مهمة
14:00 | 2025-09-01
ناصر الدين تابع إنشاء وتطوير مستشفيات حكومية.. ماذا قال؟
09:54 | 2025-09-01
6 نصائح بشأن سرطان الأمعاء قد تنقذ حياتك
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
02/09/2025 13:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
02/09/2025 13:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
02/09/2025 13:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24