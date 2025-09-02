العزف على آلة موسيقية يبطئ شيخوخة الدماغ.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات

Advertisement

كشفت دراسة علمية جديدة أن تعلم العزف على آلة موسيقية يمكن أن يشكّل درعًا يحمي الدماغ من آثار الشيخوخة، من خلال تعزيز ما يُعرف بـ"الاحتياطي المعرفي"، وهو آلية دماغية تساعد على الحفاظ على الكفاءة الذهنية مع التقدم في السن.الدراسة، التي أُجريت بالتعاون بين باحثين من والصين، وجدت أن كبار السن الذين لعبوا الموسيقى لسنوات طويلة أظهروا قدرة أفضل على فهم الكلام وسط الضوضاء، مقارنة بأقرانهم غير الموسيقيين.أظهرت صور الرنين المغناطيسي الوظيفي أن أدمغة الموسيقيين المسنين تعمل بكفاءة تشبه أدمغة الأشخاص الأصغر سنًا، إذ احتاجت إلى طاقة أقل لمعالجة الأصوات، مما يشير إلى أن التدريب الموسيقي يعزز مرونة الدماغ ويقلل من الحاجة للتعويض عن التدهور الطبيعي المرتبط بالعمر.