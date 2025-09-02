هل من علاقة بين صحة الفم وحقن التنحيف؟ اليكم هذه المعلومات

Advertisement

أصبحت حقن إنقاص الوزن شائعة بشكل متزايد، لكن الخبراء يحذرون من أنها قد تسبب مشاكل صحية فموية مفاجئة، ويحثون على اتخاذ احتياطات بسيطة لتفادي هذه الآثار الجانبية.وتوضح الدكتورة ديبا تشوبرا، طبيبة الأسنان في عيادة وايتس دينتال، أنه على الرغم من أن هذه الحقن مصممة لقمع الشهية، إلا أنها قد تؤثر أيضاً على الأسنان واللثة بطرق قد لا يتوقعها المرضى.وتتابع "قد تقلل أدوية إنقاص الوزن من إنتاج اللعاب، ما يؤدي إلى جفاف الفم. واللعاب هو الطبيعي للفم، لأنه يساعد على معادلة الأحماض، وغسل بقايا الطعام، والسيطرة على البكتيريا".وبحسب "سوري لايف"، يمكن أن يزيد جفاف الفم من خطر الإصابة بتسوس الأسنان وأمراض اللثة، وحتى التهابات الفم.وقد تتجاوز الآثار ذلك، كما توضح الدكتورة تشوبرا "قد يعاني بعض المرضى من ارتجاع المريء أو الغثيان أثناء تناول هذه الحقن. في حالة القيء، قد يُضعف الحمض مينا الأسنان ويسبّب حساسية أو اصفراراً أو تسوساً ".و"هذا يجعل نظافة الأسنان الجيدة أكثر أهمية لأي شخص يتناول هذه العلاجات"، كما تقول.ويعدّ امتصاص العناصر الغذائية أمراً آخر مثيراً للقلق.ووفق الدكتورة تشوبرا "نظراً لأن هذه الأدوية تُبطئ عملية الهضم، فقد تقلل من امتصاص الجسم للفيتامينات والمعادن الأساسية مثل الكالسيوم وفيتامين د وفيتامين سي والحديد. وقد يُضعف نقص هذه العناصر الغذائية الأسنان، ويسبّب التهاب اللثة، ويزيد من خطر الإصابة بالعدوى".كما حذّرت الطبيبة من أن التغييرات الغذائية الناتجة عن انخفاض الشهية قد تسبب آثاراً جانبية.و"قد ينتهي الأمر ببعض الأشخاص بتناول وجبات أصغر حجماً وأقل توازناً. وهذا قد يجعلهم أكثر ميلًا لاختيار الأطعمة المصنّعة أو الحمضية التي قد تلحق ضرراً أكبر بالأسنان"، بحسب تشوبرا.ومع مرور الوقت، قد يقوّض هذا صحة الفم إذا لم تُتّخذ خطوات للحفاظ على نظام غذائي متوازن".وتنصح تشوبرا باتخاذ احتياطات بسيطة للحد من المخاطر "حافظ على رطوبة جسمك، وامضغ علكة خالية من السكر لتحفيز إفراز اللعاب، وتجنّب غسول الفم الذي يحتوي على ، وانتظر 30 دقيقة على الأقل قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة تشعر بالغثيان والقيء".وتضيف "يعدّ اتباع نظام غذائي متوازن، والحفاظ على نظافة الفم الجيدة، وفحوصات الأسنان الدورية ضرورياً إذا كنت تتناول هذه الأدوية".