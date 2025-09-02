26
صحة
علامات مبكرة للعقم عند الرجال.. الخبراء يحذرون منها
Lebanon 24
02-09-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
علامات أوضح الدكتور
فلاديسلاف
غلاديشيف، أخصائي أمراض
المسالك البولية
وأمراض الذكورة، أن تشخيص العقم عند الرجل يتطلب استشارة الطبيب المختص. وأشار إلى أن هناك علامات مبكرة قد يلاحظها الشريك أكثر من المريض نفسه، مثل تغيرات في كيس الصفن تشمل الورم، الاستسقاء، أو تغييرات في القوام أو التركيب، والتي قد تشير إلى مشاكل في الخصوبة أو أورام محتملة.
وأكد الدكتور غلاديشيف أن هذه العلامات لا تعني بالضرورة العقم، لكنها تنبه الرجل إلى ضرورة إجراء فحص طبي شامل. كما شدد على أهمية الانتباه للإصابة بالنكاف أو التهاب الغدة النكفية الوبائي في مرحلة الطفولة، حيث يمكن أن تؤدي هذه الإصابات إلى العقم لاحقاً.
وأشار إلى أن الفحص الطبي المبكر ودراسة السائل المنوي هما الطريقة الدقيقة الوحيدة لتحديد قدرة الرجل على الإنجاب، وأن أي علامات خارجية لا تكفي لتشخيص المشكلة بشكل مباشر، مما يجعل التقييم الطبي المبكر ضرورة أساسية.
