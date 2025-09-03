ماء الأرز للشعر: طريقة طبيعية لتقوية ولمعان الشعر

Advertisement

- فك تشابك الشعر.

- تنعيم الشعر وتحسين ملمسه.

- زيادة لمعان الشعر.

- تعزيز قوة الشعر.

- تحفيز نمو الشعر.

- غسل الشعر بالشامبو وشطفه جيدًا.

- صب ماء الأرز على الشعر وفروة الرأس.

- تدليك فروة الرأس لمدة 20 دقيقة.

- شطف الشعر بالماء الدافئ.

يعد شطف الشعر بماء علاجًا تقليديًا شائعًا في لتقوية الشعر وتحسين ملمسه. ماء الأرز هو الماء النشوي المتبقي بعد نقع أو طهي الأرز، ويحتوي على فيتامينات ومعادن مفيدة للشعر مثل فيتامين ب، وفيتامين هـ، وبعض الأحماض الأمينية.