صحة
ماء الأرز للشعر: طريقة طبيعية لتقوية ولمعان الشعر
Lebanon 24
03-09-2025
|
08:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعد شطف الشعر بماء
الأرز
علاجًا تقليديًا شائعًا في
آسيا
لتقوية الشعر وتحسين ملمسه. ماء الأرز هو الماء النشوي المتبقي بعد نقع أو طهي الأرز، ويحتوي على فيتامينات ومعادن مفيدة للشعر مثل فيتامين ب، وفيتامين هـ، وبعض الأحماض الأمينية.
Advertisement
من فوائده:
- فك تشابك الشعر.
- تنعيم الشعر وتحسين ملمسه.
- زيادة لمعان الشعر.
- تعزيز قوة الشعر.
- تحفيز نمو الشعر.
طريقة الاستخدام:
- غسل الشعر بالشامبو وشطفه جيدًا.
- صب ماء الأرز على الشعر وفروة الرأس.
- تدليك فروة الرأس لمدة 20 دقيقة.
- شطف الشعر بالماء الدافئ.
