صحة
اكتئاب المراهقات يتفاقم: دراسات تكشف فجوة مقلقة بين الفتيات والفتيان
Lebanon 24
03-09-2025
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصبح الاكتئاب من أكثر اضطرابات الصحة النفسية شيوعاً في صفوف المراهقين، لكن الدراسات الحديثة تكشف أن الفتيات يعانين بشكل أكبر وبوتيرة متصاعدة مقارنة بالفتيان.
بحسب بحث نُشر عام 2017، فإن 36% من الفتيات بين 12 و17 عاماً أظهرن أعراض الاكتئاب مقابل 14% من الفتيان. وفي 2023، أفادت دراسة أميركية بأن أكثر من نصف طالبات المدارس الثانوية عبّرن عن شعور مستمر بـ"الحزن أو اليأس"، مقابل ثلث الفتيان فقط.
الضغوط الأكاديمية والاجتماعية، البلوغ المبكر، التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي، والتعرض للتحرش أو البيئات غير الآمنة، كلها عوامل تزيد من خطر الاكتئاب لدى الفتيات. كما أن طريقة تعاملهن مع المحفزات العاطفية تجعلهن أكثر عرضة للقلق والانغلاق، بعكس الفتيان الذين قد يخفون أعراضهم وراء الغضب.
الخبراء يشددون على أهمية دور الأهل في الدعم العاطفي، الاستماع من دون أحكام، تعزيز الثقة بالنفس، والحد من استخدام وسائل التواصل، إضافة إلى استشارة اختصاصيين عند الحاجة. ويؤكدون أن هذه الخطوات قد تساعد الفتيات على تجاوز مرحلة المراهقة بأمان نفسي أكبر.
