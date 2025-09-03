29
صحة
اكتشاف علمي مذهل في البن العربي
Lebanon 24
03-09-2025
|
10:19
A-
A+
في إنجاز علمي جديد، تمكن باحثون من اكتشاف ثلاثة مركبات غير معروفة سابقا في حبوب البن العربي المحمصة، أطلقوا عليها أسماء caffaldehyde (A وB وC).
وتبين أن هذه الجزيئات تمتلك قدرة استثنائية على تثبيط إنزيم ألفا-غلوكوزيداز المسؤول عن تحليل السكريات في الأمعاء، بفعالية تفوق العقار الشائع أكاربوز المستخدم حاليا لعلاج
السكري
.
وأظهرت النتائج أن المركبات الثلاثة المكتشفة، إلى جانب ثلاثة جزيئات أخرى نادرة في القهوة، قادرة على إبطاء امتصاص السكر في
الدم
بمستوى ملحوظ، ما يفتح الباب أمام تطوير أدوية طبيعية وفعالة لمرض السكري.
ويؤكد الباحثون أن هذا العمل لا يكشف فقط عن فوائد جديدة للقهوة، بل يقدم أيضا منهجية مبتكرة قابلة للتطبيق في دراسة أطعمة أخرى معقدة التركيب، مما يعزز الأمل في إيجاد حلول غذائية طبيعية للأمراض المزمنة. (روسيا اليوم)
