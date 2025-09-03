Advertisement

صحة

تأثير خل التفاح على سكر الدم والكوليسترول

Lebanon 24
03-09-2025 | 16:00
خل التفاح من أقدم المواد الطبيعية التي استخدمها الإنسان في الطب والغذاء. يتم تحضيره من تخمير عصير التفاح، وهو يحتوي على العديد من العناصر المفيدة مثل الأحماض العضوية، والفيتامينات، والمعادن. لا يقتصر استخدام خل التفاح على المطبخ فقط، بل له فوائد صحية وجمالية كثيرة، جعلته يُستخدم في الطب الشعبي والتقليدي عبر العصور.
الفوائد الصحية لخل التفاح:

تحسين الهضم:
يساعد خل التفاح على تحسين عملية الهضم من خلال زيادة إفراز العصارات الهضمية. كما أنه قد يقلل من مشاكل مثل الانتفاخ وحرقة المعدة.

تنظيم سكر الدم:
تشير بعض الدراسات إلى أن تناول خل التفاح قبل الوجبات يمكن أن يُساهم في خفض نسبة السكر في الدم، خاصةً لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

تعزيز المناعة:
يحتوي خل التفاح على خصائص مضادة للبكتيريا والميكروبات، مما يجعله مفيدًا في تقوية الجهاز المناعي.

خفض الكوليسترول:
أظهرت بعض الأبحاث أن استخدام خل التفاح بانتظام قد يُساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم وتحسين صحة القلب.

دعم فقدان الوزن:
يُعتقد أن خل التفاح يساعد في تقليل الشهية وزيادة الشعور بالشبع، مما قد يساهم في إنقاص الوزن عند استخدامه ضمن نظام غذائي متوازن.
