26
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
16
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
تأثير خل التفاح على سكر الدم والكوليسترول
Lebanon 24
03-09-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
خل التفاح من أقدم المواد الطبيعية التي استخدمها الإنسان في الطب والغذاء. يتم تحضيره من تخمير عصير التفاح، وهو يحتوي على العديد من العناصر المفيدة مثل الأحماض العضوية، والفيتامينات، والمعادن. لا يقتصر استخدام خل التفاح على المطبخ فقط، بل له فوائد صحية وجمالية كثيرة، جعلته يُستخدم في الطب الشعبي والتقليدي عبر العصور.
Advertisement
الفوائد الصحية لخل التفاح:
تحسين الهضم:
يساعد خل التفاح على تحسين عملية الهضم من خلال زيادة إفراز العصارات الهضمية. كما أنه قد يقلل من مشاكل مثل الانتفاخ وحرقة المعدة.
تنظيم سكر
الدم
:
تشير بعض الدراسات إلى أن تناول خل التفاح قبل الوجبات يمكن أن يُساهم في خفض نسبة السكر في الدم، خاصةً لدى مرضى
السكري
من النوع الثاني.
تعزيز المناعة:
يحتوي خل التفاح على خصائص مضادة للبكتيريا والميكروبات، مما يجعله مفيدًا في تقوية الجهاز المناعي.
خفض
الكوليسترول
:
أظهرت بعض الأبحاث أن استخدام خل التفاح بانتظام قد يُساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم وتحسين صحة القلب.
دعم فقدان الوزن:
يُعتقد أن خل التفاح يساعد في تقليل الشهية وزيادة الشعور بالشبع، مما قد يساهم في إنقاص الوزن عند استخدامه ضمن نظام غذائي متوازن.
مواضيع ذات صلة
دراسة تكشف أخطار ارتفاع سكر الدم
Lebanon 24
دراسة تكشف أخطار ارتفاع سكر الدم
04/09/2025 01:33:45
04/09/2025 01:33:45
Lebanon 24
Lebanon 24
8 مشروبات طبيعية فعالة لضبط سكر الدم وتحسين الطاقة.. تعرف عليها!
Lebanon 24
8 مشروبات طبيعية فعالة لضبط سكر الدم وتحسين الطاقة.. تعرف عليها!
04/09/2025 01:33:45
04/09/2025 01:33:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تصاعد أزمة شح المياه ومزارعو التفاح مصرون على الاستمرار
Lebanon 24
تصاعد أزمة شح المياه ومزارعو التفاح مصرون على الاستمرار
04/09/2025 01:33:45
04/09/2025 01:33:45
Lebanon 24
Lebanon 24
طيران الاحتلال الحربي يستهدف محيط منطقة السنافور شرق حي التفاح بمدينة غزة
Lebanon 24
طيران الاحتلال الحربي يستهدف محيط منطقة السنافور شرق حي التفاح بمدينة غزة
04/09/2025 01:33:45
04/09/2025 01:33:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الكوليسترول
حسين ال
المعادن
السكري
جمالي
بانت
كروب
الدم
قد يعجبك أيضاً
فوائد الحليب... غذاء متكامل لكل الأعمار
Lebanon 24
فوائد الحليب... غذاء متكامل لكل الأعمار
13:30 | 2025-09-03
03/09/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتئاب المراهقات يتفاقم: دراسات تكشف فجوة مقلقة بين الفتيات والفتيان
Lebanon 24
اكتئاب المراهقات يتفاقم: دراسات تكشف فجوة مقلقة بين الفتيات والفتيان
11:00 | 2025-09-03
03/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشاف علمي مذهل في البن العربي
Lebanon 24
اكتشاف علمي مذهل في البن العربي
10:19 | 2025-09-03
03/09/2025 10:19:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ماء الأرز للشعر: طريقة طبيعية لتقوية ولمعان الشعر
Lebanon 24
ماء الأرز للشعر: طريقة طبيعية لتقوية ولمعان الشعر
08:05 | 2025-09-03
03/09/2025 08:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أسباب متلازمة الأكل الليلي
Lebanon 24
إليكم أسباب متلازمة الأكل الليلي
07:53 | 2025-09-03
03/09/2025 07:53:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أحد أشهر الفنادق في بيروت يُعيد فتح أبوابه قريباً
Lebanon 24
أحد أشهر الفنادق في بيروت يُعيد فتح أبوابه قريباً
02:45 | 2025-09-03
03/09/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع لافت في اسعار العقارات في قضاءين
Lebanon 24
ارتفاع لافت في اسعار العقارات في قضاءين
01:45 | 2025-09-03
03/09/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
Lebanon 24
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
07:38 | 2025-09-03
03/09/2025 07:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
متري يصعّد ويرد: لن استقيل وما قاله سلام تأكيد لكلامي
Lebanon 24
متري يصعّد ويرد: لن استقيل وما قاله سلام تأكيد لكلامي
09:01 | 2025-09-03
03/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تردّ على وئام وهاب... إليكم ما قالته بعد تحذيره
Lebanon 24
نادين الراسي تردّ على وئام وهاب... إليكم ما قالته بعد تحذيره
09:59 | 2025-09-03
03/09/2025 09:59:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
13:30 | 2025-09-03
فوائد الحليب... غذاء متكامل لكل الأعمار
11:00 | 2025-09-03
اكتئاب المراهقات يتفاقم: دراسات تكشف فجوة مقلقة بين الفتيات والفتيان
10:19 | 2025-09-03
اكتشاف علمي مذهل في البن العربي
08:05 | 2025-09-03
ماء الأرز للشعر: طريقة طبيعية لتقوية ولمعان الشعر
07:53 | 2025-09-03
إليكم أسباب متلازمة الأكل الليلي
04:30 | 2025-09-03
تورّم الكاحل.. مشكلة صحية قد تكون خطيرة
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
04/09/2025 01:33:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
04/09/2025 01:33:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
04/09/2025 01:33:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24