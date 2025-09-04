هذا ما يحدث للجسم عند تناول كمية كبيرة من المكملات الغذائية.. تقرير طبي يكشف

Advertisement

ذكر موقع "Prevention" الطبي أنه "وفقا لإدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، يتناول حوالي 75% من مكملا غذائيا واحدا على الأقل. وقال الدكتور روبرت جيه ، كلية الطب في جامعة ميشيغان في آن أربور: "يفكر الناس في المكملات الغذائية بنفس الطريقة التي يفكرون بها في الفاكهة". وأضاف: "إنهم يعتقدون أن التوت البري أو العنب لا يمكن أن يجعلني مريضًا، لذلك إذا استهلكت المزيد منهما، فهذا أمر صحي". مع ذلك، فإن الإفراط في تناول أي مكمل غذائي يختاره المرء بنفسه، سواءً بمفرده أو مع أدوية أخرى، ينطوي على مخاطر. لذلك، قبل إضافة أي شيء إلى ، يجب التأكد من أنه آمن".وبحسب الموقع، "لا تُنظّم إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) المكملات الغذائية بنفس الطريقة التي تُنظّم بها الأدوية أو الأغذية "التقليدية"، بل إن شركات المكملات الغذائية مسؤولة عن اختبار سلامة منتجاتها. إذاً، ماذا يحدث إذا تناولت كمية كبيرة من الفيتامينات والمكملات الغذائية؟ قالت أوليفيا توماس، أخصائية التغذية ومديرة ابتكار وتنفيذ التغذية في المركز الطبي بوسطن في ولاية ماساتشوستس: "المكملات الغذائية هي منتجات تجارية يتم تسويقها من أجل الصحة، ولكنها ليست أدوية". وأضافت: "يجب أن تملأ المكملات الغذائية فجوة غذائية محددة، وليس أن تحل محل نظام غذائي متوازن أو تعمل كاختصار لصحة أفضل". كما ويجب على بعض الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة تجنب بعض المكملات الغذائية تمامًا".وتابع الموقع، "هناك مجموعة متنوعة من العلامات التي قد تشير إلى أن الجسم يحتفظ بجرعة عالية جدًا من المكملات الغذائية. وقالت توماس: "من المهم أن نتذكر أن الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، مثل فيتامين C وفيتامينات B تفرز عمومًا في البول عند تناولها بكميات زائدة، بينما يمكن للفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، مثل A، D، E، K أن تتراكم في الجسم وتشكل خطرًا أكبر للتسمم إذا تم الإفراط في استخدامها". وأضافت: "يمكن أن تحمل والمكملات الغذائية الأخرى أيضًا مخاطر، لأنها تلعب أدوارًا حيوية في العديد من أنظمة الجسم، وحتى الاختلالات الصغيرة يمكن أن تعطل الوظيفة الطبيعية"."وأضاف الموقع، "اعتمادًا على المكمل الغذائي أو مجموعة المكملات الغذائية، قد يواجه الشخص مجموعة واسعة من الأعراض. وقالت توماس: "تتضمن علامات التحذير البول الفاتح أو المتغير اللون، ومشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغثيان، والإسهال، والإمساك، أو آلام البطن. كما ويمكن أن تكون الأعراض العصبية مثل الصداع، أو الدوخة، أو الوخز في اليدين أو القدمين، أو مشاكل النوم أيضًا بمثابة إشارة. يجب أيضًا أن تؤخذ على محمل الجد التغييرات الصحية الأخرى غير المبررة، مثل التعب، أو تساقط الشعر، أو تغيرات لون البشرة، أو نتائج المختبر غير الطبيعية مثل ارتفاع إنزيمات الكبد أو مشاكل وظائف الكلى"."وبحسب الموقع، "إن الأعراض الخمسة التي يجب الانتباه إليها هي كالتالي: أولاً، خفقان القلب أو ألم . يجب استشارة طبيب إذا شعر الشخص بأي أعراض قلبية، خاصةً أثناء تناول المكملات الغذائية. ويقول الدكتور فونتانا: "قد تحتوي هذه المنتجات على نسبة عالية من الكافيين. ويمكن أن تسبب برفع ضغط ". ثانيا، تهيج الجلد. قالت سيندي رويتر، المديرة الطبية للطب التكاملي في مستشفى دارتموث هيلث أليس بيك داي ميموريال في ، نيو هامبشاير: "قد تشير الطفح الجلدي أو ردود الفعل الشبيهة بالحساسية إلى أنك تتناول جرعة زائدة من المكملات الغذائية". وتوصلت إحدى الدراسات إلى أن التهاب الجلد التماسي التحسسي كان أحد الآثار الجانبية المحتملة لتناول أي فيتامينات باستثناء فيتامين B2 وفيتامين B9".وتابع الموقع، "ثالثاً، البول الداكن مع اصفرار الجلد. وأوضح الدكتور فونتانا: "على الرغم من ندرة حدوث ذلك، إلا أن المكملات الغذائية قد تُسبب تلفًا في الكبد". رابعاً، الدوخة. أوضحت سو-إلين أندرسون-هاينز، المتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية: "قد يؤدي تناول الحديد الزائد إلى تسمم الكبد". وأضافت: "قد تشمل أعراض زيادة الحديد أيضًا انخفاض ضغط الدم، وطعمًا معدنيًا في الفم، وتشنجات". خامساً، مشاكل الجهاز الهضمي. تذكر عيادة مايو كلينك أن مكملات الألياف قد تسبب الانتفاخ والغازات، في حين أن تناول الكثير من فيتامين C قد يؤدي إلى الإسهال واضطراب المعدة والقيء".