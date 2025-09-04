30
صحة
كيف يمكن لموقع المنزل أن يهدد الصحة الدماغية؟
Lebanon 24
04-09-2025
|
03:11
A-
A+
أشارت دراسة جديدة إلى أن العيش على طريق مزدحم يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، حتى عند انخفاض مستويات التلوث.
ونصح الباحثون بإغلاق النوافذ أو الانتقال إلى غرفة نوم أكثر هدوءا للهروب من ضجيج المرور الذي يمكن أن يسبب التوتر ويعطل النوم.
وصرح الدكتور ستيفان ماينتز، المؤلف
الرئيسي
من مستشفى أودنسي الجامعي في الدنمارك: "تعد ضوضاء المرور عاملا خطرا بيئيا كبيرا للإصابة بالسكتة الدماغية، وترتبط بشكل مستقل بزيادة المخاطر حتى عند مستويات منخفضة من تلوث الهواء".
وأضاف: "تسلط هذه النتائج الضوء على الحاجة إلى معالجة ضوضاء المرور كجزء من التدخلات الصحية العامة لتقليل عبء السكتة الدماغية. ولا يتعلق الأمر بأحداث صاخبة قصيرة - إنه الضجيج المزمن ليلا نهارا الذي يعطل النوم وينشط مسارات التوتر". (روسيا اليوم)
