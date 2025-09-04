الرمان.. كنز طبيعي لصحة القلب والمناعة

Advertisement

الرمان من الفواكه اللذيذة والمميزة، ويُعد من أقدم الفواكه التي عرفها الإنسان، وقد ورد ذكره في العديد من الثقافات والكتب القديمة، بما فيها . يتميّز الرمان بقيمته الغذائية العالية وطعمه اللاذع الحلو، إضافةً إلى فوائده الصحية المتعددة لجسم الإنسان.أهم فوائد الرمان الصحية1. غني بمضادات الأكسدةيحتوي الرمان على مركبات طبيعية قوية مثل "البونيكالاجين" و"الأنثوسيانين"، وهي مضادات أكسدة تحارب الجذور الحرة وتحمي الخلايا من التلف.2. يقوّي المناعةيُعد الرمان مصدرًا جيدًا لفيتامين C، الذي يعزز مناعة الجسم ويقلل خطر الإصابة بنزلات البرد والأمراض الموسمية.3. مفيد للقلبيساعد شرب عصير الرمان بانتظام على خفض ضغط والكوليسترول الضار، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.4. يساعد في مكافحة الالتهاباتيحتوي على خصائص مضادة للالتهاب، مما يجعله مفيدًا في التخفيف من أعراض التهابات المفاصل وبعض الأمراض المزمنة.5. يعزز الهضميحتوي الرمان على نسبة جيدة من الألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك.6. يحسّن الذاكرةتشير بعض الدراسات إلى أن الرمان قد يساعد في تحسين الذاكرة والوظائف الإدراكية، خاصةً لدى كبار السن.7. يدعم صحة الجلدبفضل مضادات الأكسدة، يساهم الرمان في تأخير علامات التقدم في السن، ويحافظ على نضارة البشرة ويقي من التجاعيد.