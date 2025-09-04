Advertisement

صحة

الرمان.. كنز طبيعي لصحة القلب والمناعة

Lebanon 24
04-09-2025 | 15:30
الرمان من الفواكه اللذيذة والمميزة، ويُعد من أقدم الفواكه التي عرفها الإنسان، وقد ورد ذكره في العديد من الثقافات والكتب القديمة، بما فيها القرآن الكريم. يتميّز الرمان بقيمته الغذائية العالية وطعمه اللاذع الحلو، إضافةً إلى فوائده الصحية المتعددة لجسم الإنسان.
أهم فوائد الرمان الصحية
1. غني بمضادات الأكسدة

يحتوي الرمان على مركبات طبيعية قوية مثل "البونيكالاجين" و"الأنثوسيانين"، وهي مضادات أكسدة تحارب الجذور الحرة وتحمي الخلايا من التلف.

2. يقوّي المناعة

يُعد الرمان مصدرًا جيدًا لفيتامين C، الذي يعزز مناعة الجسم ويقلل خطر الإصابة بنزلات البرد والأمراض الموسمية.

3. مفيد للقلب

يساعد شرب عصير الرمان بانتظام على خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

4. يساعد في مكافحة الالتهابات

يحتوي على خصائص مضادة للالتهاب، مما يجعله مفيدًا في التخفيف من أعراض التهابات المفاصل وبعض الأمراض المزمنة.

5. يعزز الهضم

يحتوي الرمان على نسبة جيدة من الألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك.

6. يحسّن الذاكرة

تشير بعض الدراسات إلى أن الرمان قد يساعد في تحسين الذاكرة والوظائف الإدراكية، خاصةً لدى كبار السن.

7. يدعم صحة الجلد

بفضل مضادات الأكسدة، يساهم الرمان في تأخير علامات التقدم في السن، ويحافظ على نضارة البشرة ويقي من التجاعيد.
