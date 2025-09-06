في الصباح.. اي كافيين افضل القهوة او الشاي؟

الشاي والقهوة من المشروبات المفضلة عالمياً، ويوفر كل منهما فوائد صحية عديدة، كما أن الكافيين يمنح الجسم والدماغ شحنة من التنبه، تجعل تناول أحد المشروبين عادة شائعة في الصباح.



نسبة الكافيين

وتتصدر القهوة قائمة المشروبات الأعلى في نسبة الكافيين، حيث يحتوي كوب القهوة العادي على حوالي 130 ملغ من الكافيين، ما يجعله الخيار الأقوى.



بينما يحتوي الشاي الأسود على نصف الكمية تقريباً، حيث يحتوي كوب الشاي الأسود العادي على حوالي 50-60 ملّيغرام من الكافيين، أي ما يعادل نصف كوب من القهوة تقريباً.



ويحتوي الشاي الأخضر والأبيض كمية أقل من الكافيين، ما يُعطي دفعة طاقة أخف وأكثر هدوءاً.



طريقة الإعداد والكافيين

مدة التخمير مهمة، فكلما طالت مدة نقع الشاي، زادت كمية الكافيين التي يفرزها في كوبك.



ويوصي الخبراء للبالغين الأصحاء بالبقاء في معدل أقل من 400 مليغرام من الكافيين يومياً، وهذا يعادل حوالي 3-4 أكواب من القهوة، أو 7-8 أكواب من الشاي الأسود.

علامات الإفراط في تناول الكافيين

قد يُسبب الإفراط في تناول الكافيين التوتر، والأرق، وتسارع نبضات القلب، أو الدوار.



لكن الشاي يحتوي على حمض إلثيانين الأميني، الذي يُوازن آثار الكافيين ويحسّن الشعور بالنشاط.



ومن ناحية أخرى، فإن شاي الأعشاب خالٍ من الكافيين بشكل طبيعي.



ويقدم شاي الفواكه، والرويبوس، ومزيج الأعشاب خياراً مريحاً خالياً من تأثير الكافيين المنشط.



لكن حتى مع تداخل كمية الكافيين، يبدو الشاي أقل حدة بفضل مركباته الفريدة.



وبشكل عام، تساعد معرفة محتوى الكافيين في مشروباتك اليومية على الحفاظ على نشاطك، دون تجاوز الحد المسموح.