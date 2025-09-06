29
o
بيروت
33
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
18
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
في الصباح.. اي كافيين افضل القهوة او الشاي؟
Lebanon 24
06-09-2025
|
00:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
الشاي والقهوة من المشروبات المفضلة عالمياً، ويوفر كل منهما فوائد صحية عديدة، كما أن الكافيين يمنح الجسم والدماغ شحنة من التنبه، تجعل تناول أحد المشروبين عادة شائعة في الصباح.
ويسلط هذا التقرير من "إم إس إن هيلث" الضوء على مستويات الكافيين في كل من القهوة والشاي، والتي غالباً ما تُفاجئ، خاصة أن أنواع الشاي تختلف.
Advertisement
نسبة الكافيين
وتتصدر القهوة قائمة المشروبات الأعلى في نسبة الكافيين، حيث يحتوي كوب القهوة العادي على حوالي 130 ملغ من الكافيين، ما يجعله الخيار الأقوى.
بينما يحتوي الشاي الأسود على نصف الكمية تقريباً، حيث يحتوي كوب الشاي الأسود العادي على حوالي 50-60 ملّيغرام من الكافيين، أي ما يعادل نصف كوب من القهوة تقريباً.
ويحتوي الشاي الأخضر والأبيض كمية أقل من الكافيين، ما يُعطي دفعة طاقة أخف وأكثر هدوءاً.
طريقة الإعداد والكافيين
مدة التخمير مهمة، فكلما طالت مدة نقع الشاي، زادت كمية الكافيين التي يفرزها في كوبك.
ويوصي الخبراء للبالغين الأصحاء بالبقاء في معدل أقل من 400 مليغرام من الكافيين يومياً، وهذا يعادل حوالي 3-4 أكواب من القهوة، أو 7-8 أكواب من الشاي الأسود.
علامات الإفراط في تناول الكافيين
قد يُسبب الإفراط في تناول الكافيين التوتر، والأرق، وتسارع نبضات القلب، أو الدوار.
لكن الشاي يحتوي على حمض إلثيانين الأميني، الذي يُوازن آثار الكافيين ويحسّن الشعور بالنشاط.
ومن ناحية أخرى، فإن شاي الأعشاب خالٍ من الكافيين بشكل طبيعي.
ويقدم شاي الفواكه، والرويبوس، ومزيج الأعشاب خياراً مريحاً خالياً من تأثير الكافيين المنشط.
لكن حتى مع تداخل كمية الكافيين، يبدو الشاي أقل حدة بفضل مركباته الفريدة.
وبشكل عام، تساعد معرفة محتوى الكافيين في مشروباتك اليومية على الحفاظ على نشاطك، دون تجاوز الحد المسموح.
مواضيع ذات صلة
الطوابير اللبنانية: طابور الصباح.. او الفضفضة!
Lebanon 24
الطوابير اللبنانية: طابور الصباح.. او الفضفضة!
06/09/2025 12:56:49
06/09/2025 12:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطاء تحول الشاي إلى سم
Lebanon 24
أخطاء تحول الشاي إلى سم
06/09/2025 12:56:49
06/09/2025 12:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد الشاي الصحية لجسم الإنسان
Lebanon 24
فوائد الشاي الصحية لجسم الإنسان
06/09/2025 12:56:49
06/09/2025 12:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: ما قرره مجلس الوزراء من خطوات اساسية امر طبيعي وكان من الافضل ان تسبقه الاتصالات اللازمة حتى لا تشعر اي فئة لبنانية بالاستهداف او العزل
Lebanon 24
ميقاتي: ما قرره مجلس الوزراء من خطوات اساسية امر طبيعي وكان من الافضل ان تسبقه الاتصالات اللازمة حتى لا تشعر اي فئة لبنانية بالاستهداف او العزل
06/09/2025 12:56:49
06/09/2025 12:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل عام
الفريد
روبي
زادة
الدم
كميت
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد عمر الستين.. متى يجب تناول وجبة الفطور؟
Lebanon 24
بعد عمر الستين.. متى يجب تناول وجبة الفطور؟
04:51 | 2025-09-06
06/09/2025 04:51:14
Lebanon 24
Lebanon 24
علامات على تعافي الكبد الدهني.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
علامات على تعافي الكبد الدهني.. اليكم ابرزها
02:10 | 2025-09-06
06/09/2025 02:10:33
Lebanon 24
Lebanon 24
استخدام الأدوية خلال الحمل.. إرشادات مهمة لكل أم
Lebanon 24
استخدام الأدوية خلال الحمل.. إرشادات مهمة لكل أم
23:00 | 2025-09-05
05/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القيمة الغذائية للكستناء وتأثيرها على صحة الإنسان
Lebanon 24
القيمة الغذائية للكستناء وتأثيرها على صحة الإنسان
15:00 | 2025-09-05
05/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العلاقة بين ضوء الشمس والعطاس.. ماذا يقول العلم؟
Lebanon 24
العلاقة بين ضوء الشمس والعطاس.. ماذا يقول العلم؟
12:30 | 2025-09-05
05/09/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
Lebanon 24
توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
08:38 | 2025-09-05
05/09/2025 08:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الكهرباء... إليكم هذا البيان من وزارة الطاقة
Lebanon 24
بشأن الكهرباء... إليكم هذا البيان من وزارة الطاقة
06:14 | 2025-09-05
05/09/2025 06:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فقدانها... العثور على الشابة زهراء حرز وهذه حالتها الآن
Lebanon 24
بعد فقدانها... العثور على الشابة زهراء حرز وهذه حالتها الآن
11:24 | 2025-09-05
05/09/2025 11:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الشتوة الأولى اقتربت.. منخفض جوي آتٍ من تركيا سيؤثر على لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الشتوة الأولى اقتربت.. منخفض جوي آتٍ من تركيا سيؤثر على لبنان في هذا الموعد
01:14 | 2025-09-06
06/09/2025 01:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا أنهى قائد الجيش توتراً كبيراً.. سرّ بين السطور
Lebanon 24
هكذا أنهى قائد الجيش توتراً كبيراً.. سرّ بين السطور
14:18 | 2025-09-05
05/09/2025 02:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
04:51 | 2025-09-06
بعد عمر الستين.. متى يجب تناول وجبة الفطور؟
02:10 | 2025-09-06
علامات على تعافي الكبد الدهني.. اليكم ابرزها
23:00 | 2025-09-05
استخدام الأدوية خلال الحمل.. إرشادات مهمة لكل أم
15:00 | 2025-09-05
القيمة الغذائية للكستناء وتأثيرها على صحة الإنسان
12:30 | 2025-09-05
العلاقة بين ضوء الشمس والعطاس.. ماذا يقول العلم؟
10:05 | 2025-09-05
ما هي "جراحة موس" التي خضع لها بايدن؟
فيديو
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
06/09/2025 12:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
06/09/2025 12:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
06/09/2025 12:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24