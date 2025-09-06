Advertisement

صحة

في الصباح.. اي كافيين افضل القهوة او الشاي؟

Lebanon 24
06-09-2025 | 00:34
A-
A+
Doc-P-1413475-638927446134137442.webp
Doc-P-1413475-638927446134137442.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
الشاي والقهوة من المشروبات المفضلة عالمياً، ويوفر كل منهما فوائد صحية عديدة، كما أن الكافيين يمنح الجسم والدماغ شحنة من التنبه، تجعل تناول أحد المشروبين عادة شائعة في الصباح.
ويسلط هذا التقرير من "إم إس إن هيلث" الضوء على مستويات الكافيين في كل من القهوة والشاي، والتي غالباً ما تُفاجئ، خاصة أن أنواع الشاي تختلف. 
Advertisement

نسبة الكافيين
وتتصدر القهوة قائمة المشروبات الأعلى في نسبة الكافيين، حيث يحتوي كوب القهوة العادي على حوالي 130 ملغ من الكافيين، ما يجعله الخيار الأقوى.

بينما يحتوي الشاي الأسود على نصف الكمية تقريباً، حيث يحتوي كوب الشاي الأسود العادي على حوالي 50-60 ملّيغرام من الكافيين، أي ما يعادل نصف كوب من القهوة تقريباً.

ويحتوي الشاي الأخضر والأبيض كمية أقل من الكافيين، ما يُعطي دفعة طاقة أخف وأكثر هدوءاً.

طريقة الإعداد والكافيين
مدة التخمير مهمة، فكلما طالت مدة نقع الشاي، زادت كمية الكافيين التي يفرزها في كوبك.

ويوصي الخبراء للبالغين الأصحاء بالبقاء في معدل أقل من 400 مليغرام من الكافيين يومياً، وهذا يعادل حوالي 3-4 أكواب من القهوة، أو 7-8 أكواب من الشاي الأسود.
علامات الإفراط في تناول الكافيين
قد يُسبب الإفراط في تناول الكافيين التوتر، والأرق، وتسارع نبضات القلب، أو الدوار.

لكن الشاي يحتوي على حمض إلثيانين الأميني، الذي يُوازن آثار الكافيين ويحسّن الشعور بالنشاط.

ومن ناحية أخرى، فإن شاي الأعشاب خالٍ من الكافيين بشكل طبيعي.

ويقدم شاي الفواكه، والرويبوس، ومزيج الأعشاب خياراً مريحاً خالياً من تأثير الكافيين المنشط.

لكن حتى مع تداخل كمية الكافيين، يبدو الشاي أقل حدة بفضل مركباته الفريدة.

وبشكل عام، تساعد معرفة محتوى الكافيين في مشروباتك اليومية على الحفاظ على نشاطك، دون تجاوز الحد المسموح.
مواضيع ذات صلة
الطوابير اللبنانية: طابور الصباح.. او الفضفضة!
lebanon 24
06/09/2025 12:56:49 Lebanon 24 Lebanon 24
أخطاء تحول الشاي إلى سم
lebanon 24
06/09/2025 12:56:49 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد الشاي الصحية لجسم الإنسان
lebanon 24
06/09/2025 12:56:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: ما قرره مجلس الوزراء من خطوات اساسية امر طبيعي وكان من الافضل ان تسبقه الاتصالات اللازمة حتى لا تشعر اي فئة لبنانية بالاستهداف او العزل
lebanon 24
06/09/2025 12:56:49 Lebanon 24 Lebanon 24

بشكل عام

الفريد

روبي

زادة

الدم

كميت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
04:51 | 2025-09-06
02:10 | 2025-09-06
23:00 | 2025-09-05
15:00 | 2025-09-05
12:30 | 2025-09-05
10:05 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24