صحة

علامات على تعافي الكبد الدهني.. اليكم ابرزها

Lebanon 24
06-09-2025 | 02:10
يتعرض العالم لاضطرابات خفية بسبب مرض الكبد الدهني. وبمجرد أن تبدأ الدهون بالتراكم داخل الكبد، يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة الإنسان.

يتميز الكبد بأنه عضو لديه قدرة استثنائية على الشفاء من الأضرار الناجمة عن سوء التغذية والأمراض، وغيرها من عادات نمط الحياة. يُشار إليه علميًا باسم الكبد الدهني وهي حالة تمتلئ فيها خلايا الكبد بدهون زائدة ومتراكمة. ويُطلق عليه أحيانًا "التهديد الصامت" لأنه لا تظهر أعراضه مبكرًا، ولكن إذا لم يُكتشف ويُعالج، فربما يتطور إلى مضاعفات خطيرة مثل التهاب الكبد وتليف الكبد وحتى فشل الكبد.
ولكن مع بعض التعديلات على نمط الحياة، مثل اتباع نظام غذائي صحي وفقدان الوزن غير المرغوب فيه والحفاظ على النشاط البدني، يمكن علاج الكبد الدهني في كثير من الأحيان.

وبحسب ما نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" Times of India، ينبغي التأكد مما يلي:

الاستيقاظ بشعور خفيف
إن من أوائل المؤشرات، التي يمكن ملاحظتها اختفاء الانتفاخ أو الانتفاخ الصباحي، وهما علامتان قويتان للغاية على الكبد الدهني. وعندما يُثقل الكبد بالسموم، لا يستطيع التحكم في السوائل وطرد الفضلات بشكل طبيعي، وهذا عادةً ما يؤدي إلى احتباس الماء، وخاصة في الوجه والبطن واليدين. ومع بدء تعافي الكبد، ينخفض احتباس السوائل، ويشعر الشخص بالنشاط والانتعاش عند الاستيقاظ.
انخفاض نوبات النعاس
يستطيع الكبد النشيط تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل صحيح وإزالة السموم من الجسم. وبالتالي، فإن وجود بطء في أداء الكبد سيؤدي بوضوح إلى التعب، وخاصةً نوبات النعاس في منتصف النهار. وبمجرد أن يبدأ الكبد بالعمل بكفاءة أكبر، يصبح الجسم أكثر فعالية في استقلاب العناصر الغذائية. ولهذا السبب، يشعر الشخص بنشاط أكبر طوال اليوم. يمكن أن يكون توازن الطاقة مؤشرًا قاطعًا على عودة الكبد إلى حالته الطبيعية.
هضم أفضل وانتفاخ أقل
يلعب الكبد، بالإضافة إلى تنظيف الدم، دورًا في عملية الهضم، وخاصةً في تكسير الدهون عن طريق إفراز العصارة الصفراوية. عندما يثقل الكبد، يتباطأ إنتاج العصارة الصفراوية، مما يسبب بطء الهضم والغازات والانتفاخ. ويبدأ الكبد في إفراز العصارة الصفراوية بشكل أكثر فعالية بعد أن يبدأ في التعافي، مما يُسهّل بدوره على الجسم هضم الدهون وامتصاص العناصر الغذائية بشكل أكثر فعالية. إنها علامات متفائلة بما يكفي لعودة الكبد إلى المسار الصحيح.
اختفاء دهون البطن العنيدة
ترتبط دهون الجزء الأوسط من الجسم ارتباطًا مباشرًا بالكبد الدهني. وعندما يُثقل الكبد بالدهون الزائدة، يبدأ الجسم بتخزينها، خاصةً حول البطن، مما يُسبب عادةً زيادة الوزن. ولكن مع بدء تعافي الكبد، سيلاحظ الشخص ذوبان دهون البطن المزعجة. إنه مؤشر قوي على عودة الصحة الأيضية إلى طبيعتها، وأن الجسم أصبح أقوى وأكثر كفاءة في التعامل مع الدهون.
بشرة أكثر صفاءً
لأن الكبد عضو مسؤول عن إزالة السموم، التي تتراكم وتُؤثر على البشرة. فإنه مع بدء عملية تعافي الكبد، سيلاحظ الشخص أن بشرته تبدو أكثر صفاءً وإشراقًا. وعندما يحتفظ الجسم بالسموم في مجرى الدم، فربما يؤدي ذلك إلى مشاكل جلدية مثل بهتان البشرة وحب الشباب أو الالتهاب.
