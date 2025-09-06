بعد عمر الستين.. متى يجب تناول وجبة الفطور؟

كشفت أبحاث علمية حديثة عن نتيجة صادمة تشير إلى أن كل ساعة تأخير في تناول وجبة الإفطار ترتبط بزيادة خطر الوفاة بنسبة 6 بالمئة لدى الأشخاص فوق الستين.





وهذه النتائج التي توصل إليها باحثون من هارفارد ومستشفى العام، تفتح آفاقا جديدة لفهم كيف يمكن أن تكون أنماط تناول الطعام نافذة نطل منها على الصحة العامة للفرد.

وقال حسان داشتي عالم التغذية والأحياء في ومستشفى ماساتشوستس العام، الذي قاد الدراسة: "يمكن أن يكون توقيت الإفطار علامة سهلة المراقبة على الحالة الصحية العامة للأفراد".



وأشار إلى أن التحولات في أوقات الوجبات يمكن استخدامها كـ"إنذار مبكر" للبحث في المشاكل الصحية الجسدية والنفسية الكامنة.



وقام داشتي بتحليل بيانات نحو 3 آلاف بالغ في المتحدة، بمتوسط عمر 64 عاما، من دراسة تابعة لجامعة .



وأبلغ المشاركون عن أوقات تناولهم للوجبات، وأكملوا استبيانات بشأن الصحة ونمط الحياة على مدى سنوات عديدة.



ووجد الباحثون أنه مع تقدم الناس في العمر، يميلون إلى تأخير وجبتي الإفطار والعشاء، وأن أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية أكثر أو لديهم استعداد جيني للسهر يميلون أيضا إلى الأكل في أوقات متأخرة.



وارتبط تناول الإفطار المتأخر بأمراض جسدية ونفسية، بما في ذلك التعب، ومشاكل صحة الفم، والاكتئاب، والقلق.



كما ارتبط بفرصة أعلى قليلا للوفاة خلال فترة متابعة استمرت 10 سنوات.