29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
19
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
بعد عمر الستين.. متى يجب تناول وجبة الفطور؟
Lebanon 24
06-09-2025
|
04:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت أبحاث علمية حديثة عن نتيجة صادمة تشير إلى أن كل ساعة تأخير في تناول وجبة الإفطار ترتبط بزيادة خطر الوفاة بنسبة 6 بالمئة لدى الأشخاص فوق الستين.
وهذه النتائج التي توصل إليها باحثون من هارفارد ومستشفى
ماساتشوستس
العام، تفتح آفاقا جديدة لفهم كيف يمكن أن تكون أنماط تناول الطعام نافذة نطل منها على الصحة العامة للفرد.
Advertisement
وقال حسان داشتي عالم التغذية والأحياء
الزمني
في
كلية هارفارد الطبية
ومستشفى ماساتشوستس العام، الذي قاد الدراسة: "يمكن أن يكون توقيت الإفطار علامة سهلة المراقبة على الحالة الصحية العامة للأفراد".
وأشار إلى أن التحولات في أوقات الوجبات يمكن استخدامها كـ"إنذار مبكر" للبحث في المشاكل الصحية الجسدية والنفسية الكامنة.
وقام داشتي بتحليل بيانات نحو 3 آلاف بالغ في
المملكة
المتحدة، بمتوسط عمر 64 عاما، من دراسة تابعة لجامعة
مانشستر
.
وأبلغ المشاركون عن أوقات تناولهم للوجبات، وأكملوا استبيانات بشأن الصحة ونمط الحياة على مدى سنوات عديدة.
ووجد الباحثون أنه مع تقدم الناس في العمر، يميلون إلى تأخير وجبتي الإفطار والعشاء، وأن أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية أكثر أو لديهم استعداد جيني للسهر يميلون أيضا إلى الأكل في أوقات متأخرة.
وارتبط تناول الإفطار المتأخر بأمراض جسدية ونفسية، بما في ذلك التعب، ومشاكل صحة الفم، والاكتئاب، والقلق.
كما ارتبط بفرصة أعلى قليلا للوفاة خلال فترة متابعة استمرت 10 سنوات.
مواضيع ذات صلة
لخفض الكوليسترول الضار.. إليكم أفضل وجبة فطور
Lebanon 24
لخفض الكوليسترول الضار.. إليكم أفضل وجبة فطور
06/09/2025 17:27:49
06/09/2025 17:27:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يجب أن تفكر مرتين قبل تناول طعام الطائرة؟ أطباء يكشفون الحقيقة المقلقة!
Lebanon 24
لماذا يجب أن تفكر مرتين قبل تناول طعام الطائرة؟ أطباء يكشفون الحقيقة المقلقة!
06/09/2025 17:27:49
06/09/2025 17:27:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يجب الاستمرار في تناول فيتامين د حتى في فصل الصيف؟
Lebanon 24
لماذا يجب الاستمرار في تناول فيتامين د حتى في فصل الصيف؟
06/09/2025 17:27:49
06/09/2025 17:27:49
Lebanon 24
Lebanon 24
عند تناول بذور الشيا.. 8 أخطاء يجب تجنبها
Lebanon 24
عند تناول بذور الشيا.. 8 أخطاء يجب تجنبها
06/09/2025 17:27:49
06/09/2025 17:27:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشفى ماساتشوستس العام
كلية هارفارد الطبية
مستشفى ماساتشوستس
جامعة مانشستر
كلية هارفارد
ماساتشوستس
المملكة
مانشستر
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل يساعد الماء مع الليمون على خسارة الوزن؟
Lebanon 24
هل يساعد الماء مع الليمون على خسارة الوزن؟
09:09 | 2025-09-06
06/09/2025 09:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يجب التوقف عن شراء الجزر الصغير؟
Lebanon 24
لماذا يجب التوقف عن شراء الجزر الصغير؟
07:08 | 2025-09-06
06/09/2025 07:08:29
Lebanon 24
Lebanon 24
علامات على تعافي الكبد الدهني.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
علامات على تعافي الكبد الدهني.. اليكم ابرزها
02:10 | 2025-09-06
06/09/2025 02:10:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في الصباح.. اي كافيين افضل القهوة او الشاي؟
Lebanon 24
في الصباح.. اي كافيين افضل القهوة او الشاي؟
00:34 | 2025-09-06
06/09/2025 12:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استخدام الأدوية خلال الحمل.. إرشادات مهمة لكل أم
Lebanon 24
استخدام الأدوية خلال الحمل.. إرشادات مهمة لكل أم
23:00 | 2025-09-05
05/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الشتوة الأولى اقتربت.. منخفض جوي آتٍ من تركيا سيؤثر على لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الشتوة الأولى اقتربت.. منخفض جوي آتٍ من تركيا سيؤثر على لبنان في هذا الموعد
01:14 | 2025-09-06
06/09/2025 01:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فقدانها... العثور على الشابة زهراء حرز وهذه حالتها الآن
Lebanon 24
بعد فقدانها... العثور على الشابة زهراء حرز وهذه حالتها الآن
11:24 | 2025-09-05
05/09/2025 11:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا أنهى قائد الجيش توتراً كبيراً.. سرّ بين السطور
Lebanon 24
هكذا أنهى قائد الجيش توتراً كبيراً.. سرّ بين السطور
14:18 | 2025-09-05
05/09/2025 02:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيل وجرحى في بيروت... إليكم ما شهدته منطقة البربير
Lebanon 24
قتيل وجرحى في بيروت... إليكم ما شهدته منطقة البربير
05:28 | 2025-09-06
06/09/2025 05:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لسالكي طريق المطار.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
لسالكي طريق المطار.. إقرأوا هذا الخبر
15:06 | 2025-09-05
05/09/2025 03:06:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
09:09 | 2025-09-06
هل يساعد الماء مع الليمون على خسارة الوزن؟
07:08 | 2025-09-06
لماذا يجب التوقف عن شراء الجزر الصغير؟
02:10 | 2025-09-06
علامات على تعافي الكبد الدهني.. اليكم ابرزها
00:34 | 2025-09-06
في الصباح.. اي كافيين افضل القهوة او الشاي؟
23:00 | 2025-09-05
استخدام الأدوية خلال الحمل.. إرشادات مهمة لكل أم
15:00 | 2025-09-05
القيمة الغذائية للكستناء وتأثيرها على صحة الإنسان
فيديو
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
06/09/2025 17:27:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
06/09/2025 17:27:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
06/09/2025 17:27:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24