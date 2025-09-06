29
صحة
لماذا يجب التوقف عن شراء الجزر الصغير؟
Lebanon 24
06-09-2025
|
07:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
رغم الاسم، ما يُباع على أنه جزر صغير هو في الحقيقة جزر كبير تم تقطيعه وصقله ليبدو صغيرا وجذابا. والجزر الصغير الحقيقي هو جزر لم يكتمل نموه بعد، ويكون شكله غير منتظم، وليس أسطوانيا مثاليا.
والجزر المعلب غالبا ما يفتقر إلى النكهة الحلوة والطبيعية للجزر الحقيقي. مذاقه أقرب إلى طعم مصنع منه إلى طعم خضار طازجة.
وقبل التعبئة، يتم غسل الجزر الصغير بمحلول مخفف من
الكلور
للتعقيم. ورغم أن الشركات تقول إنه يُشطف بعد ذلك، يبقى السؤال: هل تريد أن تكون وجبتك الخفيفة قد "استحمّت" بالكلور؟!
ولأن كل جوانبه مقطوعة، يتعرّض الجزر الصغير للجفاف بسرعة، مما يؤدي إلى ظهور طبقة بيضاء، يتحول بعدها إلى كتلة لزجة داخل الكيس حتى قبل فتحه.
في المتوسط، يكلف الجزر الصغير حوالي 1.30 – 1.50 دولار للرطل، مقارنة بدولار واحد فقط للجزر الكامل. (سكاي نيوز عربية)
