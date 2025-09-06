Advertisement

صحة

هل يساعد الماء مع الليمون على خسارة الوزن؟

Lebanon 24
06-09-2025 | 09:09
أفادت البروفيسورة تاتيانا ستروكوفا رئيسة قسم أمراض الجهاز الهضمي والتغذية في جامعة بيروغوف أن الماء مع الليمون لا يساعد على إنقاص الوزن إذا لم يكن النظام الغذائي والشرب منتظمين. 
وأوضحت:  "تساعد التغذية الصحيحة التي تلبي الاحتياجات الفسيولوجية، مع مراعاة العمر والجنس والنشاط البدني، وحدها في الحفاظ على وزن طبيعي. فإذا كان الشخص يعاني من زيادة الوزن أو السمنة، فلن يساعده تناول أي منتج بانتظام على إنقاص الوزن. لذلك، يجب تعديل النظام الغذائي وتقليل الوجبات الخفيفة، ولا يمكن وضع نظام متوازن إلا بعد استشارة خبير تغذية، حيث يبدأ المريض حينها بالتخلص من الوزن الزائد. الليمون ليس حلا سحريا في هذه الحالة". (روسيا اليوم) 
 
 

