هل يساعد الماء مع الليمون على خسارة الوزن؟

أفادت البروفيسورة تاتيانا ستروكوفا رئيسة والتغذية في أن الماء مع الليمون لا يساعد على إنقاص الوزن إذا لم يكن والشرب منتظمين.

Advertisement

وأوضحت: "تساعد التغذية الصحيحة التي تلبي الاحتياجات الفسيولوجية، مع مراعاة العمر والجنس والنشاط البدني، وحدها في الحفاظ على وزن طبيعي. فإذا كان الشخص يعاني من زيادة الوزن أو السمنة، فلن يساعده تناول أي منتج بانتظام على إنقاص الوزن. لذلك، يجب تعديل النظام الغذائي وتقليل الوجبات الخفيفة، ولا يمكن وضع نظام متوازن إلا بعد استشارة خبير تغذية، حيث يبدأ المريض حينها بالتخلص من الوزن الزائد. الليمون ليس حلا سحريا في هذه الحالة". (روسيا اليوم)