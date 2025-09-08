30
صحة
هل تؤدي الماتشا إلى تساقط الشعر؟
Lebanon 24
08-09-2025
|
03:23
انتشرت على منصّة "تيك توك" مؤخراً مجموعة من الفيديوهات التي تناولت تأثير مشروب الماتشا على تساقط الشعر.
وفي الحقيقة، لا توجد أي دراسة عمليّة حتى الآن تثبت أن استهلاك الماتشا بانتظام يتسبّب بتساقط الشعر.
لكن ما نعرفه هو أن غنى شاي الماتشا بالكاتشينات مفيد
بشكل عام
للجسم وبالتالي للشعر.
فهو غني بمُضادات الأكسدة التي تُحفّز
الدورة
الدمويّة وتحمي بصيلات الشعر من الإجهاد التأكسدي الذي يُعتبر عاملاً مسؤولاً عن شيخوخة الشعر.
كما يُشير الخبراء إلى تمتّع الماتشا بتأثير وقائي في هذا المجال كونه يحتوي على مادة تُعرف باسم "إل-ثيانين" تُساعد على تنظيم التوتر، وهو عامل رئيسي مُسبّب لتساقط الشعر.
وخلافاً للقهوة، تقوم الماتشا بتحفيز الجسم بشكل لطيف دون أن تتسبّب بارتفاع ملحوظ في مستوى الكورتيزول. وهي عند تناولها بشكل صحيح، أي بعد الفطور وليس عند الاستيقاظ مباشرةً، ممكن أن تُشكّل بديلاً مناسباً للأشخاص الذين يُعانون من التوتر.
لكن رغم كل فوائد الماتشا هذه، إلا أن الإفراط بتناولها ممكن أن يؤثّر بشكل غير مباشر على صحة الشعر بسبب التانينات التي تحتويها. ويتمّ تعريف هذه الأخيرة على أنها بوليفينولات أي مُضادات أكسدة ممتازة، ولكنها ترتبط كيميائياً بالحديد الذي نحصل عليه من النباتات لتُشكّل مركّباً غير قابل للذوبان يعمل الجسم على التخلّص منه بدل امتصاصه. (العربية)
لمنع تساقط الشعر.. اليكم هذه النصائح
Lebanon 24
لمنع تساقط الشعر.. اليكم هذه النصائح
08/09/2025 13:55:21
08/09/2025 13:55:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتعدي عنها.. حميات غذائية تسبب تساقط الشعر
Lebanon 24
ابتعدي عنها.. حميات غذائية تسبب تساقط الشعر
08/09/2025 13:55:21
08/09/2025 13:55:21
Lebanon 24
Lebanon 24
طبيبة توضح أسباب تساقط الشعر... وتوجّه هذه النصائح
Lebanon 24
طبيبة توضح أسباب تساقط الشعر... وتوجّه هذه النصائح
08/09/2025 13:55:21
08/09/2025 13:55:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تساقط الشعر لدى النساء.. 7 عناصر غذائية قد تكون السبب!
Lebanon 24
تساقط الشعر لدى النساء.. 7 عناصر غذائية قد تكون السبب!
08/09/2025 13:55:21
08/09/2025 13:55:21
Lebanon 24
Lebanon 24
متى يكون طنين الأذن طبيعيا ومتى يستدعي القلق؟
Lebanon 24
متى يكون طنين الأذن طبيعيا ومتى يستدعي القلق؟
04:45 | 2025-09-08
08/09/2025 04:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يضر الإجهاد المزمن بعمل القلب؟
Lebanon 24
كيف يضر الإجهاد المزمن بعمل القلب؟
02:45 | 2025-09-08
08/09/2025 02:45:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لتنظيف مثالي.. إليكم كمية معجون الأسنان المناسبة
Lebanon 24
لتنظيف مثالي.. إليكم كمية معجون الأسنان المناسبة
23:58 | 2025-09-07
07/09/2025 11:58:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ضرر يسببه غسول الفم للشباب.. اليكم آخر الدراسات
Lebanon 24
ضرر يسببه غسول الفم للشباب.. اليكم آخر الدراسات
23:00 | 2025-09-07
07/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الكوابيس المتكررة قد تكون جرس إنذار لصحة الدماغ.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
Lebanon 24
الكوابيس المتكررة قد تكون جرس إنذار لصحة الدماغ.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
16:02 | 2025-09-07
07/09/2025 04:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
Lebanon 24
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
16:06 | 2025-09-07
07/09/2025 04:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
100 ألف سيارة تعبر عليه يوميا.. توسعة أوتوستراد جونية انطلقت وعطية يكشف التفاصيل
Lebanon 24
100 ألف سيارة تعبر عليه يوميا.. توسعة أوتوستراد جونية انطلقت وعطية يكشف التفاصيل
09:30 | 2025-09-07
07/09/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع
Lebanon 24
رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع
14:50 | 2025-09-07
07/09/2025 02:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
14:00 | 2025-09-07
07/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 12:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
04:45 | 2025-09-08
متى يكون طنين الأذن طبيعيا ومتى يستدعي القلق؟
02:45 | 2025-09-08
كيف يضر الإجهاد المزمن بعمل القلب؟
23:58 | 2025-09-07
لتنظيف مثالي.. إليكم كمية معجون الأسنان المناسبة
23:00 | 2025-09-07
ضرر يسببه غسول الفم للشباب.. اليكم آخر الدراسات
16:02 | 2025-09-07
الكوابيس المتكررة قد تكون جرس إنذار لصحة الدماغ.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
11:22 | 2025-09-07
متى تصبح الماتشا خطيرة؟
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
08/09/2025 13:55:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 13:55:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
08/09/2025 13:55:21
Lebanon 24
Lebanon 24
