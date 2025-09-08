30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
21
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
متى يكون طنين الأذن طبيعيا ومتى يستدعي القلق؟
Lebanon 24
08-09-2025
|
04:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار الدكتور
ألكسندر مياسنيكوف
، إلى أن مشكلة طنين الأذنين تزعج الكثيرين، ومن شبه المستحيل التغلب عليها.
Advertisement
وقال الطبيب: "قد يكون طنين الأذن ناجما عن ورم حميد في العصب السمعي، أو عن صوت وعائي نابض. وفي حالات نادرة جدا، قد يشير إلى أمراض أخرى."
وأوضح أن من العلامات التحذيرية لطنين الأذن أن يكون الصوت في أذن واحدة فقط، منخفضا ونابضا. كما ينبغي التأكد مما إذا كان الشخص المصاب وحده يسمع الطنين، أم يمكن للطبيب أيضا سماعه عبر السماعة الطبية، كما يحدث مثلا عند وجود تضيق في أحد الأوعية الدموية.
أما إذا كان الطنين ثنائي الجانب، منتظما وغير نابض، فهو أمر شائع نسبيا، إذ يعاني منه نحو 40% من كبار السن، وحوالي 20% من البالغين، أي واحد من كل خمسة أشخاص.
وبشأن المخاوف من أن يكون الطنين مقدمة لجلطة دماغية، أكد
مياسنيكوف
أن الأمر ليس كذلك، موضحا أن المشكلة تكمن في أن المستقبلات السمعية تبدأ بإعادة تكوين نفسها. فإذا لم تظهر العلامات التحذيرية السابقة، فمن المرجح أن يكون الطنين طبيعيا مرتبطا بالعمر، أي عرضا ثانويا لا يمكن علاجه بشكل مباشر. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
متى يكون المشي أكثر فعالية لحرق الدهون؟
Lebanon 24
متى يكون المشي أكثر فعالية لحرق الدهون؟
08/09/2025 13:55:27
08/09/2025 13:55:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"ملتقى التأثير المدني": متى يصدق شبه الدولة أنه يستطيع أن يكون دولة؟
Lebanon 24
"ملتقى التأثير المدني": متى يصدق شبه الدولة أنه يستطيع أن يكون دولة؟
08/09/2025 13:55:27
08/09/2025 13:55:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ستريدا جعجع: اليوم يجب أن يكون لبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه
Lebanon 24
ستريدا جعجع: اليوم يجب أن يكون لبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه
08/09/2025 13:55:27
08/09/2025 13:55:27
Lebanon 24
Lebanon 24
شمع الأذن يكشف مرض باركنسون بدقة واعدة تصل إلى 94%
Lebanon 24
شمع الأذن يكشف مرض باركنسون بدقة واعدة تصل إلى 94%
08/09/2025 13:55:27
08/09/2025 13:55:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ألكسندر مياسنيكوف
روسيا اليوم
مياسنيكوف
المستقبل
روسيا
العلا
كوين
مياس
قد يعجبك أيضاً
هل تؤدي الماتشا إلى تساقط الشعر؟
Lebanon 24
هل تؤدي الماتشا إلى تساقط الشعر؟
03:23 | 2025-09-08
08/09/2025 03:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يضر الإجهاد المزمن بعمل القلب؟
Lebanon 24
كيف يضر الإجهاد المزمن بعمل القلب؟
02:45 | 2025-09-08
08/09/2025 02:45:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لتنظيف مثالي.. إليكم كمية معجون الأسنان المناسبة
Lebanon 24
لتنظيف مثالي.. إليكم كمية معجون الأسنان المناسبة
23:58 | 2025-09-07
07/09/2025 11:58:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ضرر يسببه غسول الفم للشباب.. اليكم آخر الدراسات
Lebanon 24
ضرر يسببه غسول الفم للشباب.. اليكم آخر الدراسات
23:00 | 2025-09-07
07/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الكوابيس المتكررة قد تكون جرس إنذار لصحة الدماغ.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
Lebanon 24
الكوابيس المتكررة قد تكون جرس إنذار لصحة الدماغ.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
16:02 | 2025-09-07
07/09/2025 04:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
Lebanon 24
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
16:06 | 2025-09-07
07/09/2025 04:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
100 ألف سيارة تعبر عليه يوميا.. توسعة أوتوستراد جونية انطلقت وعطية يكشف التفاصيل
Lebanon 24
100 ألف سيارة تعبر عليه يوميا.. توسعة أوتوستراد جونية انطلقت وعطية يكشف التفاصيل
09:30 | 2025-09-07
07/09/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع
Lebanon 24
رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع
14:50 | 2025-09-07
07/09/2025 02:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
14:00 | 2025-09-07
07/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 12:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
03:23 | 2025-09-08
هل تؤدي الماتشا إلى تساقط الشعر؟
02:45 | 2025-09-08
كيف يضر الإجهاد المزمن بعمل القلب؟
23:58 | 2025-09-07
لتنظيف مثالي.. إليكم كمية معجون الأسنان المناسبة
23:00 | 2025-09-07
ضرر يسببه غسول الفم للشباب.. اليكم آخر الدراسات
16:02 | 2025-09-07
الكوابيس المتكررة قد تكون جرس إنذار لصحة الدماغ.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
11:22 | 2025-09-07
متى تصبح الماتشا خطيرة؟
فيديو
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
08/09/2025 13:55:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 13:55:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
08/09/2025 13:55:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24