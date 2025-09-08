متى يكون طنين الأذن طبيعيا ومتى يستدعي القلق؟

أشار الدكتور ، إلى أن مشكلة طنين الأذنين تزعج الكثيرين، ومن شبه المستحيل التغلب عليها.

وقال الطبيب: "قد يكون طنين الأذن ناجما عن ورم حميد في العصب السمعي، أو عن صوت وعائي نابض. وفي حالات نادرة جدا، قد يشير إلى أمراض أخرى."



وأوضح أن من العلامات التحذيرية لطنين الأذن أن يكون الصوت في أذن واحدة فقط، منخفضا ونابضا. كما ينبغي التأكد مما إذا كان الشخص المصاب وحده يسمع الطنين، أم يمكن للطبيب أيضا سماعه عبر السماعة الطبية، كما يحدث مثلا عند وجود تضيق في أحد الأوعية الدموية.



أما إذا كان الطنين ثنائي الجانب، منتظما وغير نابض، فهو أمر شائع نسبيا، إذ يعاني منه نحو 40% من كبار السن، وحوالي 20% من البالغين، أي واحد من كل خمسة أشخاص.



وبشأن المخاوف من أن يكون الطنين مقدمة لجلطة دماغية، أكد أن الأمر ليس كذلك، موضحا أن المشكلة تكمن في أن المستقبلات السمعية تبدأ بإعادة تكوين نفسها. فإذا لم تظهر العلامات التحذيرية السابقة، فمن المرجح أن يكون الطنين طبيعيا مرتبطا بالعمر، أي عرضا ثانويا لا يمكن علاجه بشكل مباشر. (روسيا اليوم)