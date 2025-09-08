Advertisement

دراسة تحذيريّة لكبار السنّ: لا تتناولوا الإفطار المتأخر

Lebanon 24
08-09-2025 | 10:23
كشف البروفيسور حسن دشتي من مؤسسة "Mass General Brigham"، أن تأخير الإفطار المنتظم لدى كبار السنّ يرتبط بمخاطر صحية عديدة، منها الاكتئاب، التعب المزمن، تراجع صحة الفم، وزيادة خطر الوفاة المبكرة.
وأوضح دشتي أنّ "تغير توقيت الإفطار قد يكون وسيلة سهلة لمراقبة الحالة الصحية لدى كبار السن، إذ يمكن أن يشير اختلال الروتين الغذائي إلى مشكلات بدنية أو نفسية كامنة". (الامارات 24)
