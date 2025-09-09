من المناعة إلى العظام... هكذا تحافظ الخضراوات على صحتك

Advertisement

تُعدّ الخضراوات من أهم العناصر الغذائية التي لا غنى عنها في اليومي، لما تحتويه من فيتامينات، معادن، ألياف، ومضادات أكسدة ضرورية للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض.1. تعزيز صحة الجهاز المناعيتحتوي الخضراوات الورقية والخضراء مثل السبانخ، البروكلي، والكرنب، على فيتامينات A وC وE، التي تساهم في تقوية جهاز المناعة وتعزيز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.2. الوقاية من الأمراض المزمنةتناول الخضراوات بانتظام يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، من النوع الثاني، والسكتات الدماغية، بفضل محتواها من الألياف ومضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين والليكوبين.3. تحسين الهضم وصحة الأمعاءتعدّ الخضراوات مصدرًا غنيًا بالألياف التي تسهّل عملية الهضم، وتساعد على الوقاية من الإمساك، كما تدعم صحة الميكروبيوم (البكتيريا النافعة) في الأمعاء.4. المساعدة في فقدان الوزننظرًا لانخفاض سعراتها الحرارية وارتفاع محتواها من الماء والألياف، تساعد الخضراوات في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من استهلاك الطعام الزائد ويدعم برامج إنقاص الوزن.5. الحفاظ على صحة الجلد والشعرالفيتامينات الموجودة في الخضراوات، مثل فيتامين C والحديد والزنك، تساهم في تحسين مظهر البشرة وتقوية الشعر، وتقلل من علامات التقدم في السن.6. تقوية العظام والأسنانالخضراوات مثل البروكلي والكرنب الأخضر واللفت تحتوي على الكالسيوم وفيتامين K، وهما عنصران مهمان لصحة العظام والأسنان والوقاية من هشاشة العظام.