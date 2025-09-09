من المناعة إلى العظام... هكذا تحافظ الخضراوات على صحتك

تُعدّ الخضراوات من أهم العناصر الغذائية التي لا غنى عنها في النظام الغذائي
اليومي، لما تحتويه من فيتامينات، معادن، ألياف، ومضادات أكسدة ضرورية للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض.
1. تعزيز صحة الجهاز المناعي
تحتوي الخضراوات الورقية والخضراء مثل السبانخ، البروكلي، والكرنب، على فيتامينات A وC وE، التي تساهم في تقوية جهاز المناعة وتعزيز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.
2. الوقاية من الأمراض المزمنة
تناول الخضراوات بانتظام يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، السكري
من النوع الثاني، والسكتات الدماغية، بفضل محتواها من الألياف ومضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين والليكوبين.
3. تحسين الهضم وصحة الأمعاء
تعدّ الخضراوات مصدرًا غنيًا بالألياف التي تسهّل عملية الهضم، وتساعد على الوقاية من الإمساك، كما تدعم صحة الميكروبيوم (البكتيريا النافعة) في الأمعاء.
4. المساعدة في فقدان الوزن
نظرًا لانخفاض سعراتها الحرارية وارتفاع محتواها من الماء والألياف، تساعد الخضراوات في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من استهلاك الطعام الزائد ويدعم برامج إنقاص الوزن.
5. الحفاظ على صحة الجلد والشعر
الفيتامينات الموجودة في الخضراوات، مثل فيتامين C والحديد والزنك، تساهم في تحسين مظهر البشرة وتقوية الشعر، وتقلل من علامات التقدم في السن.
6. تقوية العظام والأسنان
الخضراوات مثل البروكلي والكرنب الأخضر واللفت تحتوي على الكالسيوم وفيتامين K، وهما عنصران مهمان لصحة العظام والأسنان والوقاية من هشاشة العظام.